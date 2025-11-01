Какво е One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go. OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

Хората също питат: Други въпроси относно One More Game Колко струва One More Game (1MORE) днес? Цената в реално време на 1MORE в USD е 0.000004948 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на 1MORE към USD? $ 0.000004948 . Проверете Текущата цена на 1MORE към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на One More Game? Пазарната капитализация за 1MORE е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на 1MORE? Циркулиращото предлагане на 1MORE е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на 1MORE? 1MORE постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на 1MORE? 1MORE достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на 1MORE? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за 1MORE е $ 8.04K USD . Ще се повиши ли 1MORE тази година? 1MORE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за 1MORE за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за One More Game (1MORE)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

