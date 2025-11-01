БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на One More Game днес е 0.000004948 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за 1MORE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на 1MORE в MEXC сега.Цената в реално време на One More Game днес е 0.000004948 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за 1MORE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на 1MORE в MEXC сега.

Повече за 1MORE

1MOREценова информация

Какво представлява 1MORE

Бяла книга 1MORE

Официален уебсайт на 1MORE

Токеномика на 1MORE

1MORE ценова прогноза

1MORE История

Ръководство за закупуване за 1MORE

Конвертор на валута 1MORE във фиат

1MORE спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

One More Game Лого

One More Game цена(1MORE)

1 1MORE към USD - цена в реално време:

$0.000004713
$0.000004713$0.000004713
-4.88%1D
USD
One More Game (1MORE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:46:22 (UTC+8)

Информация за цената за One More Game (1MORE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0000036
$ 0.0000036$ 0.0000036
24-часов нисък
$ 0.00000572
$ 0.00000572$ 0.00000572
24-часов висок

$ 0.0000036
$ 0.0000036$ 0.0000036

$ 0.00000572
$ 0.00000572$ 0.00000572

--
----

--
----

+0.58%

-4.88%

+146.41%

+146.41%

Цената в реално време за One More Game (1MORE) е$ 0.000004948. През последните 24 часа 1MORE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000036 до най-висока стойност $ 0.00000572, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 1MORE е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 1MORE има промяна от +0.58% за последния час, -4.88% за 24 часа и +146.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за One More Game (1MORE)

--
----

$ 8.04K
$ 8.04K$ 8.04K

$ 49.48K
$ 49.48K$ 49.48K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на One More Game е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 8.04K. Циркулиращото предлагане на 1MORE е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.48K.

История на цените за One More Game (1MORE) USD

Проследете промените в цените за One More Game днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00000024179-4.88%
30 дни$ -0.013015052-99.97%
60 дни$ -0.012495052-99.97%
90 дни$ -0.012495052-99.97%
One More Game Промяна на цената днес

Днес 1MORE регистрира промяна от $ -0.00000024179 (-4.88%), отразяваща последната му пазарна активност.

One More Game 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.013015052 (-99.97%), което показва краткосрочното представяне на токена.

One More Game 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни 1MORE отбеляза промяна на $ -0.012495052 (-99.97%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

One More Game 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.012495052 (-99.97%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на One More Game (1MORE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за One More Game сега.

Какво е One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите One More Game инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете 1MORE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за One More Game в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано One More Game купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за One More Game (USD)

Колко ще струва One More Game (1MORE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от One More Game (1MORE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за One More Game.

Проверете прогнозата за цената за One More Game сега!

Токеномика на One More Game (1MORE)

Разбирането на токеномиката на One More Game (1MORE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените 1MORE сега!

Как да купя One More Game (1MORE)

Търсите как да купите One More Game? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите One More Game от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

1MORE към местни валути

1 One More Game(1MORE) към VND
0.13020662
1 One More Game(1MORE) към AUD
A$0.00000752096
1 One More Game(1MORE) към GBP
0.00000376048
1 One More Game(1MORE) към EUR
0.00000425528
1 One More Game(1MORE) към USD
$0.000004948
1 One More Game(1MORE) към MYR
RM0.00002073212
1 One More Game(1MORE) към TRY
0.00020801392
1 One More Game(1MORE) към JPY
¥0.000761992
1 One More Game(1MORE) към ARS
ARS$0.00716059716
1 One More Game(1MORE) към RUB
0.0003997984
1 One More Game(1MORE) към INR
0.00043933292
1 One More Game(1MORE) към IDR
Rp0.08246663368
1 One More Game(1MORE) към PHP
0.0002904476
1 One More Game(1MORE) към EGP
￡E.0.00023374352
1 One More Game(1MORE) към BRL
R$0.00002657076
1 One More Game(1MORE) към CAD
C$0.0000069272
1 One More Game(1MORE) към BDT
0.00060523936
1 One More Game(1MORE) към NGN
0.00716059716
1 One More Game(1MORE) към COP
$0.019104228
1 One More Game(1MORE) към ZAR
R.0.00008569936
1 One More Game(1MORE) към UAH
0.0002075686
1 One More Game(1MORE) към TZS
T.Sh.0.0121871714
1 One More Game(1MORE) към VES
Bs0.001093508
1 One More Game(1MORE) към CLP
$0.004661016
1 One More Game(1MORE) към PKR
Rs0.00138984372
1 One More Game(1MORE) към KZT
0.00262214312
1 One More Game(1MORE) към THB
฿0.00016016676
1 One More Game(1MORE) към TWD
NT$0.00015220048
1 One More Game(1MORE) към AED
د.إ0.00001815916
1 One More Game(1MORE) към CHF
Fr0.0000039584
1 One More Game(1MORE) към HKD
HK$0.00003844596
1 One More Game(1MORE) към AMD
֏0.0018935996
1 One More Game(1MORE) към MAD
.د.م0.000045769
1 One More Game(1MORE) към MXN
$0.0000917854
1 One More Game(1MORE) към SAR
ريال0.000018555
1 One More Game(1MORE) към ETB
Br0.00076308056
1 One More Game(1MORE) към KES
KSh0.00063923212
1 One More Game(1MORE) към JOD
د.أ0.000003508132
1 One More Game(1MORE) към PLN
0.00001825812
1 One More Game(1MORE) към RON
лв0.0000217712
1 One More Game(1MORE) към SEK
kr0.00004695652
1 One More Game(1MORE) към BGN
лв0.00000836212
1 One More Game(1MORE) към HUF
Ft0.00166371552
1 One More Game(1MORE) към CZK
0.00010435332
1 One More Game(1MORE) към KWD
د.ك0.000001514088
1 One More Game(1MORE) към ILS
0.000016081
1 One More Game(1MORE) към BOB
Bs0.00003419068
1 One More Game(1MORE) към AZN
0.0000084116
1 One More Game(1MORE) към TJS
SM0.00004557108
1 One More Game(1MORE) към GEL
0.00001340908
1 One More Game(1MORE) към AOA
Kz0.00453528732
1 One More Game(1MORE) към BHD
.د.ب0.000001860448
1 One More Game(1MORE) към BMD
$0.000004948
1 One More Game(1MORE) към DKK
kr0.00003201356
1 One More Game(1MORE) към HNL
L0.00013023136
1 One More Game(1MORE) към MUR
0.00022632152
1 One More Game(1MORE) към NAD
$0.00008550144
1 One More Game(1MORE) към NOK
kr0.00005007376
1 One More Game(1MORE) към NZD
$0.00000860952
1 One More Game(1MORE) към PAB
B/.0.000004948
1 One More Game(1MORE) към PGK
K0.00002083108
1 One More Game(1MORE) към QAR
ر.ق0.00001801072
1 One More Game(1MORE) към RSD
дин.0.0005027168
1 One More Game(1MORE) към UZS
soʻm0.05961444412
1 One More Game(1MORE) към ALL
L0.00041469188
1 One More Game(1MORE) към ANG
ƒ0.00000885692
1 One More Game(1MORE) към AWG
ƒ0.00000885692
1 One More Game(1MORE) към BBD
$0.000009896
1 One More Game(1MORE) към BAM
KM0.00000831264
1 One More Game(1MORE) към BIF
Fr0.014636184
1 One More Game(1MORE) към BND
$0.0000064324
1 One More Game(1MORE) към BSD
$0.000004948
1 One More Game(1MORE) към JMD
$0.00079494568
1 One More Game(1MORE) към KHR
0.01987146488
1 One More Game(1MORE) към KMF
Fr0.002107848
1 One More Game(1MORE) към LAK
0.10756521524
1 One More Game(1MORE) към LKR
රු0.00150805144
1 One More Game(1MORE) към MDL
L0.0000836212
1 One More Game(1MORE) към MGA
Ar0.022288266
1 One More Game(1MORE) към MOP
P0.00003963348
1 One More Game(1MORE) към MVR
0.0000757044
1 One More Game(1MORE) към MWK
MK0.00859027228
1 One More Game(1MORE) към MZN
MT0.0003161772
1 One More Game(1MORE) към NPR
रु0.00070251704
1 One More Game(1MORE) към PYG
0.035091216
1 One More Game(1MORE) към RWF
Fr0.007189444
1 One More Game(1MORE) към SBD
$0.00004072204
1 One More Game(1MORE) към SCR
0.00006912356
1 One More Game(1MORE) към SRD
$0.000190498
1 One More Game(1MORE) към SVC
$0.000043295
1 One More Game(1MORE) към SZL
L0.0000858478
1 One More Game(1MORE) към TMT
m0.000017318
1 One More Game(1MORE) към TND
د.ت0.000014532276
1 One More Game(1MORE) към TTD
$0.00003349796
1 One More Game(1MORE) към UGX
Sh0.017238832
1 One More Game(1MORE) към XAF
Fr0.002810464
1 One More Game(1MORE) към XCD
$0.0000133596
1 One More Game(1MORE) към XOF
Fr0.002810464
1 One More Game(1MORE) към XPF
Fr0.000509644
1 One More Game(1MORE) към BWP
P0.00006650112
1 One More Game(1MORE) към BZD
$0.00000994548
1 One More Game(1MORE) към CVE
$0.00047149492
1 One More Game(1MORE) към DJF
Fr0.000880744
1 One More Game(1MORE) към DOP
$0.00031711732
1 One More Game(1MORE) към DZD
د.ج0.0006429926
1 One More Game(1MORE) към FJD
$0.00001118248
1 One More Game(1MORE) към GNF
Fr0.04302286
1 One More Game(1MORE) към GTQ
Q0.00003795116
1 One More Game(1MORE) към GYD
$0.00103621016
1 One More Game(1MORE) към ISK
kr0.0006185

One More Game ресурс

За по-задълбочено разбиране на One More Game, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на One More Game
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно One More Game

Колко струва One More Game (1MORE) днес?
Цената в реално време на 1MORE в USD е 0.000004948 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на 1MORE към USD?
Текущата цена на 1MORE към USD е $ 0.000004948. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на One More Game?
Пазарната капитализация за 1MORE е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на 1MORE?
Циркулиращото предлагане на 1MORE е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на 1MORE?
1MORE постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на 1MORE?
1MORE достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на 1MORE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за 1MORE е $ 8.04K USD.
Ще се повиши ли 1MORE тази година?
1MORE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за 1MORE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:46:22 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за One More Game (1MORE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор 1MORE-към-USD

Сума

1MORE
1MORE
USD
USD

1 1MORE = 0.000004948 USD

Търговия на 1MORE

1MORE/USDT
$0.000004713
$0.000004713$0.000004713
-4.88%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,604.88
$109,604.88$109,604.88

-0.56%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,845.43
$3,845.43$3,845.43

-0.39%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03315
$0.03315$0.03315

+3.01%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.17
$186.17$186.17

-1.05%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,845.43
$3,845.43$3,845.43

-0.39%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,604.88
$109,604.88$109,604.88

-0.56%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.17
$186.17$186.17

-1.05%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5108
$2.5108$2.5108

-0.52%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,080.61
$1,080.61$1,080.61

-0.34%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000768
$0.0000768$0.0000768

+53.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09094
$0.09094$0.09094

+809.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00083
$0.00083$0.00083

+361.11%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000551
$0.000551$0.000551

+175.50%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004900
$0.000000004900$0.000000004900

+80.67%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000090
$0.00000090$0.00000090

+40.62%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003300
$0.0000000000000000000000003300$0.0000000000000000000000003300

+26.97%