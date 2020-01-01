Токеномика на 1INCH (1INCH) Открийте ключова информация за 1INCH (1INCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 1INCH (1INCH) The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Официален уебсайт: https://1inch.io/ Бяла книга: https://docs.1inch.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Купете 1INCH сега!

Токеномика и анализ на цената за 1INCH (1INCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 1INCH (1INCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 401.94M $ 401.94M $ 401.94M Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 432.00M $ 432.00M $ 432.00M Рекорд за всички времена: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Текуща цена: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Научете повече за цената на 1INCH (1INCH)

Токеномика на 1INCH (1INCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 1INCH (1INCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 1INCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 1INCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 1INCH, разгледайте цената в реално време на токените 1INCH!

