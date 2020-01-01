Токеномика на Bitcoin Cats (1CAT) Открийте ключова информация за Bitcoin Cats (1CAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Cats (1CAT) Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Официален уебсайт: https://www.bitcoincats.world/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Купете 1CAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Cats (1CAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Cats (1CAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Рекорд за всички времена: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Текуща цена: $ 0.0002355 $ 0.0002355 $ 0.0002355 Научете повече за цената на Bitcoin Cats (1CAT)

Токеномика на Bitcoin Cats (1CAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Cats (1CAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 1CAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 1CAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 1CAT, разгледайте цената в реално време на токените 1CAT!

Как да купя 1CAT Интересувате се да добавите Bitcoin Cats (1CAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на 1CAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате 1CAT в MEXC сега!

История на цените на Bitcoin Cats (1CAT) Анализирането на историята на цените на 1CAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на 1CAT сега!

Прогноза за цената за 1CAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме 1CAT? Нашата страница за прогноза за цената 1CAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 1CAT сега!

