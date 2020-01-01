Токеномика на 1000x by Virtuals (1000X) Открийте ключова информация за 1000x by Virtuals (1000X), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 1000x by Virtuals (1000X) 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Купете 1000X сега!

Токеномика и анализ на цената за 1000x by Virtuals (1000X) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 1000x by Virtuals (1000X), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Общо предлагане: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Циркулиращо предлагане: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Рекорд за всички времена: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Текуща цена: $ 0.0071349 $ 0.0071349 $ 0.0071349 Научете повече за цената на 1000x by Virtuals (1000X)

Токеномика на 1000x by Virtuals (1000X): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 1000x by Virtuals (1000X) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 1000X токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 1000X токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 1000X, разгледайте цената в реално време на токените 1000X!

Прогноза за цената за 1000X Искате ли да знаете какъв път може да поеме 1000X? Нашата страница за прогноза за цената 1000X съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 1000X сега!

