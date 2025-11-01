Информация за цената за 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000861 $ 0.00000861 $ 0.00000861 24-часов нисък $ 0.00000943 $ 0.00000943 $ 0.00000943 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000861$ 0.00000861 $ 0.00000861 24-часов висок $ 0.00000943$ 0.00000943 $ 0.00000943 Рекорд за всички времена $ 0.00003011$ 0.00003011 $ 0.00003011 Най-ниска цена $ 0.00000762$ 0.00000762 $ 0.00000762 Промяна на цената (1ч) +0.43% Промяна на цената (1д) +0.04% Промяна на цената (7д) -3.96% Промяна на цената (7д) -3.96%

Цената в реално време за 1 dog can change your life (1DOG) е$0.00000902. През последните 24 часа 1DOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000861 до най-висока стойност $ 0.00000943, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 1DOG е $ 0.00003011, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000762.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 1DOG има промяна от +0.43% за последния час, +0.04% за 24 часа и -3.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 1 dog can change your life (1DOG)

Пазарна капитализация $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Циркулиращо предлагане 996.51M 996.51M 996.51M Общо предлагане 996,513,856.403081 996,513,856.403081 996,513,856.403081

Текущата пазарна капитализация на 1 dog can change your life е $ 8.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 1DOG е 996.51M, като общото предлагане е 996513856.403081. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.99K.