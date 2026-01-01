Цена на Ucan fix life in1day днес

Цената на живо на Ucan fix life in1day (1) днес е $ 0.003103, с промяна от 0.95% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на 1 към USD е $ 0.003103 за 1.

Ucan fix life in1day понастоящем е на #1293 място по пазарна капитализация при $ 3.10M, с циркулиращо предлагане на 1.00B 1. През последните 24 часа 1 се търгуваше между $ 0.002943 (ниско) и $ 0.0084 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е $ 0.017344509630410575, а най-ниската стойност за целия период е била $ 0.001408711790331318.

Като краткосрочно представяне, 1 се придвижи +0.32% през последния час и +3.43% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 74.13K.

Пазарна информация за Ucan fix life in1day (1)

Място в класирането No.1293 Пазарна капитализация $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Обем (24 часа) $ 74.13K$ 74.13K $ 74.13K Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Максимално предлагане 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общо предлагане 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Скорост на циркулация 100.00% Публичен блокчейн BSC

Текущата пазарна капитализация на Ucan fix life in1day е $ 3.10M, като 24-часовият обем на търговията е $ 74.13K. Циркулиращото предлагане на 1 е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.10M.