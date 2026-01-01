БорсаDEX+
Цената на живо на Ucan fix life in1day днес е 0.003103 USD. Пазарната капитализация на 1 е 3,103,000 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за 1 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и други!Цената на живо на Ucan fix life in1day днес е 0.003103 USD. Пазарната капитализация на 1 е 3,103,000 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за 1 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и други!

Ucan fix life in1day Лого

Ucan fix life in1day цена(1)

1 1 към USD - цена в реално време:

$0.003099
$0.003099$0.003099
-0.95%1D
USD
Ucan fix life in1day (1) Ценова графика на живо
Цена на Ucan fix life in1day днес

Цената на живо на Ucan fix life in1day (1) днес е $ 0.003103, с промяна от 0.95% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на 1 към USD е $ 0.003103 за 1.

Ucan fix life in1day понастоящем е на #1293 място по пазарна капитализация при $ 3.10M, с циркулиращо предлагане на 1.00B 1. През последните 24 часа 1 се търгуваше между $ 0.002943 (ниско) и $ 0.0084 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е $ 0.017344509630410575, а най-ниската стойност за целия период е била $ 0.001408711790331318.

Като краткосрочно представяне, 1 се придвижи +0.32% през последния час и +3.43% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 74.13K.

Пазарна информация за Ucan fix life in1day (1)

$ 3.10M
$ 74.13K
$ 3.10M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Ucan fix life in1day е $ 3.10M, като 24-часовият обем на търговията е $ 74.13K. Циркулиращото предлагане на 1 е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.10M.

История на цените на Ucan fix life in1day USD

+0.32%

-0.95%

+3.43%

+3.43%

История на цените за Ucan fix life in1day (1) USD

Проследете промените в цените за Ucan fix life in1day днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00002972-0.95%
30 дни$ +0.000103+3.43%
60 дни$ +0.000103+3.43%
90 дни$ +0.000103+3.43%
Ucan fix life in1day Промяна на цената днес

Днес 1 регистрира промяна от $ -0.00002972 (-0.95%), отразяваща последната му пазарна активност.

Ucan fix life in1day 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.000103 (+3.43%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Ucan fix life in1day 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни 1 отбеляза промяна на $ +0.000103 (+3.43%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Ucan fix life in1day 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.000103 (+3.43%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Ucan fix life in1day (1) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Ucan fix life in1day сега.

Прогноза за цената на Ucan fix life in1day

Ucan fix life in1day (1) Прогноза за цените през 2030 г. (след 4 години)
Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от 1 за 2030 г. е $ -- заедно с темп на растеж 0.00%.
Прогноза за цената на Ucan fix life in1day (1) за 2040 (след 14 години)

През 2040 цената на Ucan fix life in1day може да отбележи ръст от 0.00%. Може да достигне търговска цена от $ --.

Инструменти на MEXC
За прогнозиране на сценарии в реално време и за по-персонализиран анализ потребителите могат да използват Инструмента за прогноза за цената и AI пазарни анализи на MEXC.
Отказ от отговорност: Тези сценарии са илюстративни и с образователна цел; криптовалутите са волатилни – проведете свое собствено проучване (DYOR), преди да вземете решение.
Искате да знаете каква цена ще достигне Ucan fix life in1day през 2026 – 2027? Посетете нашата страница за прогноза за цената за 1 за годините 2026 – 2027, като щракнете върху Прогноза за цената на Ucan fix life in1day.

Как да купувате и инвестирате Ucan fix life in1day

Готови ли сте за старта с Ucan fix life in1day? Купуването на 1 е бързо и удобно за начинаещи в MEXC. Можете да започнете да търгувате незабавно, веднага щом извършите своята първа покупка. За да научите повече, вижте нашето пълно ръководство за това как да купите Ucan fix life in1day. По-долу е представен кратък общ преглед в 5 стъпки, който да ви помогне да започнете своето пътешествие в сферата за закупуването на Ucan fix life in1day (1).

Стъпка 1

Регистрирайте си акаунт и завършете KYC

Първо, регистрирайте си акаунт и завършете KYC в MEXC. Можете да направите това на официалния уеб сайт на MEXC или в приложението MEXC, използвайки своя телефонен номер или имейл адрес.
Стъпка 2

Добавете USDT, USDC или USDE в портфейла си

USDT, USDC и USDE улесняват търговията в MEXC. Можете да закупите USDT, USDC и USDE чрез банково прехвърляне, извънборсова търговия или P2P търговия.
Стъпка 3

Отидете на страницата за спот търговията

На уеб сайта на MEXC щракнете върху „Спот“ в горната лента и потърсете предпочитаните от вас токени.
Стъпка 4

Изберете своите токени

С над -- налични токена можете лесно да купувате Bitcoin, Ethereum и актуални токени.
Стъпка 5

Завършете своята покупка

Въведете сумата на токените или равностойността им в местната валута. Щракнете върху "Купуване" и Ucan fix life in1day ще бъдат незабавно кредитирани в портфейла ви.
Ръководство за купуване на Ucan fix life in1day (1)

Какво можете да правите с Ucan fix life in1day

Притежаването на Ucan fix life in1day ви позволява да отворите повече врати в сравнение с обикновеното купуване и задържане. Можете да осъществявате търговия с BTC на стотици пазари, да печелите пасивни награди чрез продукти за гъвкаво залагане и спестяване или да използвате професионални инструменти за търговия, за да увеличите своите активи. Независимо дали сте начинаещ, или професионален инвеститор с опит, MEXC улеснява максимизирането на вашия крипто потенциал. По-долу са представени четирите топ начина, по които можете да извлечете максимална полза от вашите Bitcoin токени

  • Опознайте спот пазара на MEXC

    Опознайте спот пазара на MEXC

    Търгувайте с 2,800+ токена с изключително ниски такси.

    Търговия с фючърси

    Търговия с фючърси

    Търгувайте с до 500x ливъридж и висока ликвидност.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Залагайте токени и печелете невероятни еърдропове.

    MEXC Предварително пазаруване

    MEXC Предварително пазаруване

    Купувайте и продавайте нови токени, преди те да бъдат официално обявени.

Осъществяване на търговия с изключително ниски такси в MEXC

Купуването на Ucan fix life in1day (1) в MEXC означава повече стойност за вашите пари. Като една от платформите за крипто с най-ниските такси на пазара, MEXC ви помага да намалите разходите още от най-първата ви сделка.

Такси за спот търговия:
Вижте конкурентните такси за търговия на MEXC

Освен това можете да търгувате с избрани спот токени без абсолютно никакви такси чрез Фестивала с нулеви такси на MEXC.

Ucan fix life in1day ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ucan fix life in1day, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Ucan fix life in1day
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Ucan fix life in1day

Разберете повече относно Ucan fix life in1day

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

