Информация за цената за 0xy (0XY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02297988 $ 0.02297988 $ 0.02297988 24-часов нисък $ 0.02430122 $ 0.02430122 $ 0.02430122 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02297988$ 0.02297988 $ 0.02297988 24-часов висок $ 0.02430122$ 0.02430122 $ 0.02430122 Рекорд за всички времена $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Най-ниска цена $ 0.00000131$ 0.00000131 $ 0.00000131 Промяна на цената (1ч) +0.12% Промяна на цената (1д) +1.59% Промяна на цената (7д) -2.17% Промяна на цената (7д) -2.17%

Цената в реално време за 0xy (0XY) е$0.02405858. През последните 24 часа 0XY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02297988 до най-висока стойност $ 0.02430122, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 0XY е $ 0.108905, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000131.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 0XY има промяна от +0.12% за последния час, +1.59% за 24 часа и -2.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 0xy (0XY)

Пазарна капитализация $ 23.86M$ 23.86M $ 23.86M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.86M$ 23.86M $ 23.86M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

Текущата пазарна капитализация на 0xy е $ 23.86M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 0XY е 1000.00M, като общото предлагане е 999999997.467258. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.86M.