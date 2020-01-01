Токеномика на 0xsim by Virtuals (SAGE) Открийте ключова информация за 0xsim by Virtuals (SAGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 0xsim by Virtuals (SAGE) Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started! Официален уебсайт: https://0xsim.ai Бяла книга: https://0xsim.ai/changelog Купете SAGE сега!

Токеномика и анализ на цената за 0xsim by Virtuals (SAGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 0xsim by Virtuals (SAGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Рекорд за всички времена: $ 0.00919017 $ 0.00919017 $ 0.00919017 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00232397 $ 0.00232397 $ 0.00232397 Научете повече за цената на 0xsim by Virtuals (SAGE)

Токеномика на 0xsim by Virtuals (SAGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 0xsim by Virtuals (SAGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAGE, разгледайте цената в реално време на токените SAGE!

Прогноза за цената за SAGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAGE? Нашата страница за прогноза за цената SAGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAGE сега!

