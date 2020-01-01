Токеномика на 0xMonk by Virtuals (MONK) Открийте ключова информация за 0xMonk by Virtuals (MONK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 0xMonk by Virtuals (MONK) 0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds. Официален уебсайт: https://www.fereai.xyz/0xmonk Бяла книга: https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/ Купете MONK сега!

Токеномика и анализ на цената за 0xMonk by Virtuals (MONK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 0xMonk by Virtuals (MONK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 504.11K $ 504.11K $ 504.11K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 504.11K $ 504.11K $ 504.11K Рекорд за всички времена: $ 0.01200774 $ 0.01200774 $ 0.01200774 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00050411 $ 0.00050411 $ 0.00050411 Научете повече за цената на 0xMonk by Virtuals (MONK)

Токеномика на 0xMonk by Virtuals (MONK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 0xMonk by Virtuals (MONK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONK, разгледайте цената в реално време на токените MONK!

Прогноза за цената за MONK Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONK? Нашата страница за прогноза за цената MONK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!