Цената в реално време на 0G днес е 1.105 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за 0G към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на 0G в MEXC сега.

0G цена(0G)

1 0G към USD - цена в реално време:

-3.31%1D
0G (0G) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:17:22 (UTC+8)

Информация за цената за 0G (0G) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-2.22%

-3.30%

-36.79%

-36.79%

Цената в реално време за 0G (0G) е$ 1.105. През последните 24 часа 0G се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.104 до най-висока стойност $ 1.236, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 0G е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 0G има промяна от -2.22% за последния час, -3.30% за 24 часа и -36.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 0G (0G)

ZEROGRAVITY

Текущата пазарна капитализация на 0G е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 4.87M. Циркулиращото предлагане на 0G е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.11B.

История на цените за 0G (0G) USD

Проследете промените в цените за 0G днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0379-3.30%
30 дни$ -1.574-58.76%
60 дни$ +0.355+47.33%
90 дни$ +0.355+47.33%
0G Промяна на цената днес

Днес 0G регистрира промяна от $ -0.0379 (-3.30%), отразяваща последната му пазарна активност.

0G 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -1.574 (-58.76%), което показва краткосрочното представяне на токена.

0G 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни 0G отбеляза промяна на $ +0.355 (+47.33%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

0G 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.355 (+47.33%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на 0G (0G) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за 0G сега.

Какво е 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите 0G инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете 0G наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за 0G в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано 0G купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за 0G (USD)

Колко ще струва 0G (0G) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от 0G (0G) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за 0G.

Проверете прогнозата за цената за 0G сега!

Токеномика на 0G (0G)

Разбирането на токеномиката на 0G (0G) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените 0G сега!

Как да купя 0G (0G)

Търсите как да купите 0G? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите 0G от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

0G към местни валути

0G ресурс

За по-задълбочено разбиране на 0G, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на 0G
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно 0G

Колко струва 0G (0G) днес?
Цената в реално време на 0G в USD е 1.105 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на 0G към USD?
Текущата цена на 0G към USD е $ 1.105. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на 0G?
Пазарната капитализация за 0G е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на 0G?
Циркулиращото предлагане на 0G е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на 0G?
0G постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на 0G?
0G достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на 0G?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за 0G е $ 4.87M USD.
Ще се повиши ли 0G тази година?
0G може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за 0G за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:17:22 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за 0G (0G)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

