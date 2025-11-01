Информация за цената за 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00159853 $ 0.00159853 $ 0.00159853 24-часов нисък $ 0.00205291 $ 0.00205291 $ 0.00205291 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00159853$ 0.00159853 $ 0.00159853 24-часов висок $ 0.00205291$ 0.00205291 $ 0.00205291 Рекорд за всички времена $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 Най-ниска цена $ 0.00082794$ 0.00082794 $ 0.00082794 Промяна на цената (1ч) +12.06% Промяна на цената (1д) +6.00% Промяна на цената (7д) -3.82% Промяна на цената (7д) -3.82%

Цената в реално време за 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) е$0.00191269. През последните 24 часа 01111010011110000110001001110100 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00159853 до най-висока стойност $ 0.00205291, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 01111010011110000110001001110100 е $ 0.01755527, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00082794.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 01111010011110000110001001110100 има промяна от +12.06% за последния час, +6.00% за 24 часа и -3.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Пазарна капитализация $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на 01111010011110000110001001110100 е $ 1.94M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 01111010011110000110001001110100 е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.94M.