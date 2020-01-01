Токеномика на 000 Capital (000) Открийте ключова информация за 000 Capital (000), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 000 Capital (000) 000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished Официален уебсайт: https://000.capital Купете 000 сега!

Токеномика и анализ на цената за 000 Capital (000) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 000 Capital (000), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 159.95K $ 159.95K $ 159.95K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 159.95K $ 159.95K $ 159.95K Рекорд за всички времена: $ 0.00244654 $ 0.00244654 $ 0.00244654 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00015995 $ 0.00015995 $ 0.00015995 Научете повече за цената на 000 Capital (000)

Токеномика на 000 Capital (000): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 000 Capital (000) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 000 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 000 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 000, разгледайте цената в реално време на токените 000!

