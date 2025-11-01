Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Zencore AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. Zencore AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Zencore AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005681. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Zencore AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005965. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ZCORE е $ 0.006263 с темп на растеж 10.25%. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ZCORE е $ 0.006577 с темп на растеж 15.76%. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ZCORE за 2029 г. е $ 0.006905 заедно с темп на растеж 21.55%. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ZCORE за 2030 г. е $ 0.007251 заедно с темп на растеж 27.63%. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Zencore AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.011811. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Zencore AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.019239. Година Цена Растеж 2025 $ 0.005681 0.00%

2026 $ 0.005965 5.00%

2027 $ 0.006263 10.25%

2028 $ 0.006577 15.76%

2029 $ 0.006905 21.55%

2030 $ 0.007251 27.63%

2031 $ 0.007613 34.01%

2032 $ 0.007994 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.008394 47.75%

2034 $ 0.008813 55.13%

2035 $ 0.009254 62.89%

2036 $ 0.009717 71.03%

2037 $ 0.010203 79.59%

2038 $ 0.010713 88.56%

2039 $ 0.011249 97.99%

2040 $ 0.011811 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Zencore AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.005681 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.005682 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.005687 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.005704 0.41% Прогноза за цената на Zencore AI (ZCORE) за деня Прогнозната цена за ZCORE на November 1, 2025(Днес) е $0.005681 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Zencore AI (ZCORE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ZCORE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.005682 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ZCORE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.005687 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Zencore AI (ZCORE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ZCORE е $0.005704 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Zencore AI
Циркулиращо предлагане 1.00M
Последната цена на ZCORE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ZCORE има предлагане в обръщение от 1.00M и обща пазарна капитализация от $ 5.68K. Преглед на цената на ZCORE на живо

Историческа цена на Zencore AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Zencore AI, текущата цена на Zencore AI е 0.005681USD. Циркулиращото предлагане на Zencore AI(ZCORE) е 1.00M ZCORE , което дава пазарна капитализация от $5,681.58 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 2.37% $ 0.000134 $ 0.006363 $ 0.005520

30 дни 0.19% $ 0.000010 $ 0.006363 $ 0.005520 24-часово представяне През последните 24 часа за Zencore AI имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Zencore AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.006363 и съответно при най-ниска стойност от $0.005520 . Имаше промяна в цената от 2.37% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ZCORE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Zencore AI бе предмет на промяна от 0.19% , което отразява приблизително $0.000010 към стойността. Това указва, че за ZCORE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Zencore AI (ZCORE)? Модулът за прогноза за цената на Zencore AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ZCORE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Zencore AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ZCORE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Zencore AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ZCORE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ZCORE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Zencore AI.

Защо е важна прогнозата за цената на ZCORE?

Прогнозните цени на ZCORE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

