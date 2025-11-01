Yara AI (YARA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Yara AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне YARA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Yara AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Yara AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD)

2026 $ 0.000500 5.00%

2027 $ 0.000525 10.25%

2028 $ 0.000551 15.76%

2029 $ 0.000579 21.55%

2030 $ 0.000608 27.63%

2031 $ 0.000638 34.01%

2032 $ 0.000670 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000703 47.75%

2034 $ 0.000739 55.13%

2035 $ 0.000776 62.89%

2036 $ 0.000814 71.03%

2037 $ 0.000855 79.59%

2038 $ 0.000898 88.56%

2039 $ 0.000943 97.99%

2040 $ 0.000990 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Yara AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000476 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000476 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000476 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000478 0.41% Прогноза за цената на Yara AI (YARA) за деня Прогнозната цена за YARA на November 1, 2025(Днес) е $0.000476 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Yara AI (YARA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за YARA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000476 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Yara AI (YARA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за YARA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000476 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Yara AI (YARA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за YARA е $0.000478 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Yara AI Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 369.42K$ 369.42K $ 369.42K Циркулиращо предлагане 775.41M 775.41M 775.41M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на YARA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това YARA има предлагане в обръщение от 775.41M и обща пазарна капитализация от $ 369.42K. Преглед на цената на YARA на живо

Историческа цена на Yara AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Yara AI, текущата цена на Yara AI е 0.000476USD. Циркулиращото предлагане на Yara AI(YARA) е 775.41M YARA , което дава пазарна капитализация от $369,423 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -22.50% $ -0.000138 $ 0.000705 $ 0.000460

7 дни -61.43% $ -0.000292 $ 0.001884 $ 0.000299

30 дни 49.25% $ 0.000234 $ 0.001884 $ 0.000299 24-часово представяне През последните 24 часа за Yara AI имаше движение в цената от $-0.000138 , което представлява -22.50% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Yara AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.001884 и съответно при най-ниска стойност от $0.000299 . Имаше промяна в цената от -61.43% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на YARA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Yara AI бе предмет на промяна от 49.25% , което отразява приблизително $0.000234 към стойността. Това указва, че за YARA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Yara AI (YARA)? Модулът за прогноза за цената на Yara AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на YARA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Yara AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на YARA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Yara AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на YARA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на YARA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Yara AI.

Защо е важна прогнозата за цената на YARA?

Прогнозните цени на YARA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

