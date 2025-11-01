Xpedition (XPED) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Xpedition за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне XPED през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Xpedition % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Xpedition Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Xpedition може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.023296. Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Xpedition може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.024460. Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на XPED е $ 0.025683 с темп на растеж 10.25%. Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на XPED е $ 0.026968 с темп на растеж 15.76%. Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от XPED за 2029 г. е $ 0.028316 заедно с темп на растеж 21.55%. Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от XPED за 2030 г. е $ 0.029732 заедно с темп на растеж 27.63%. Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Xpedition може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.048430. Xpedition (XPED) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Xpedition може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.078888. Година Цена Растеж 2025 $ 0.023296 0.00%

Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Xpedition за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.023296 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.023391 0.41% Прогноза за цената на Xpedition (XPED) за деня Прогнозната цена за XPED на November 1, 2025(Днес) е $0.023296 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Xpedition (XPED) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за XPED, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.023299 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Xpedition (XPED) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за XPED, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.023318 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Xpedition (XPED) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за XPED е $0.023391 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Xpedition Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Циркулиращо предлагане 175.51M 175.51M 175.51M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на XPED е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това XPED има предлагане в обръщение от 175.51M и обща пазарна капитализация от $ 4.09M. Преглед на цената на XPED на живо

Историческа цена на Xpedition Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Xpedition, текущата цена на Xpedition е 0.023296USD. Циркулиращото предлагане на Xpedition(XPED) е 175.51M XPED , което дава пазарна капитализация от $4,088,575 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 0.00% $ 0 $ 0.026045 $ 0.026045

30 дни -10.51% $ -0.002448 $ 0.026045 $ 0.026045 24-часово представяне През последните 24 часа за Xpedition имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Xpedition се търгуваше при най-висока стойност от $0.026045 и съответно при най-ниска стойност от $0.026045 . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на XPED за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Xpedition бе предмет на промяна от -10.51% , което отразява приблизително $-0.002448 към стойността. Това указва, че за XPED в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Xpedition (XPED)? Модулът за прогноза за цената на Xpedition е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на XPED на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Xpedition през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на XPED и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Xpedition. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на XPED. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на XPED, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Xpedition.

Защо е важна прогнозата за цената на XPED?

Прогнозните цени на XPED са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в XPED сега? Според вашите прогнози, XPED ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на XPED през следващия месец? Според Xpedition (XPED) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната XPED цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 XPED през 2026 г.? Цената на 1 Xpedition (XPED) днес е -- . Според горния модул за прогнози XPED ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на XPED през 2027 г.? Xpedition (XPED) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 XPED до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на XPEDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Xpedition (XPED) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на XPEDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Xpedition (XPED) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 XPED през 2030 г.? Цената на 1 Xpedition (XPED) днес е -- . Според горния модул за прогнози XPED ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на XPED през 2040 г.? Xpedition (XPED) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 XPED до 2040 г.