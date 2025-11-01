Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WSTPEAQ през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Wrapped Parasail Staked PEAQ Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Parasail Staked PEAQ може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.084173. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Parasail Staked PEAQ може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.088381. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WSTPEAQ е $ 0.092800 с темп на растеж 10.25%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WSTPEAQ е $ 0.097440 с темп на растеж 15.76%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WSTPEAQ за 2029 г. е $ 0.102312 заедно с темп на растеж 21.55%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WSTPEAQ за 2030 г. е $ 0.107428 заедно с темп на растеж 27.63%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.174989. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.285039. Година Цена Растеж 2025 $ 0.084173 0.00%

Текуща статистика на цените на Wrapped Parasail Staked PEAQ Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 37.45K$ 37.45K $ 37.45K Циркулиращо предлагане 444.93K 444.93K 444.93K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WSTPEAQ е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WSTPEAQ има предлагане в обръщение от 444.93K и обща пазарна капитализация от $ 37.45K. Преглед на цената на WSTPEAQ на живо

Историческа цена на Wrapped Parasail Staked PEAQ Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Wrapped Parasail Staked PEAQ, текущата цена на Wrapped Parasail Staked PEAQ е 0.084173USD. Циркулиращото предлагане на Wrapped Parasail Staked PEAQ(WSTPEAQ) е 444.93K WSTPEAQ , което дава пазарна капитализация от $37,452 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 2.52% $ 0.002068 $ 0.085858 $ 0.078965

7 дни -5.98% $ -0.005040 $ 0.126490 $ 0.077566

30 дни -34.52% $ -0.029058 $ 0.126490 $ 0.077566 24-часово представяне През последните 24 часа за Wrapped Parasail Staked PEAQ имаше движение в цената от $0.002068 , което представлява 2.52% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Wrapped Parasail Staked PEAQ се търгуваше при най-висока стойност от $0.126490 и съответно при най-ниска стойност от $0.077566 . Имаше промяна в цената от -5.98% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WSTPEAQ за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Wrapped Parasail Staked PEAQ бе предмет на промяна от -34.52% , което отразява приблизително $-0.029058 към стойността. Това указва, че за WSTPEAQ в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)? Модулът за прогноза за цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WSTPEAQ на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Wrapped Parasail Staked PEAQ през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WSTPEAQ и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WSTPEAQ. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WSTPEAQ, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Защо е важна прогнозата за цената на WSTPEAQ?

Прогнозните цени на WSTPEAQ са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WSTPEAQ сега? Според вашите прогнози, WSTPEAQ ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WSTPEAQ през следващия месец? Според Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WSTPEAQ цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WSTPEAQ през 2026 г.? Цената на 1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) днес е -- . Според горния модул за прогнози WSTPEAQ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WSTPEAQ през 2027 г.? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WSTPEAQ до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WSTPEAQпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WSTPEAQпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WSTPEAQ през 2030 г.? Цената на 1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) днес е -- . Според горния модул за прогнози WSTPEAQ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WSTPEAQ през 2040 г.? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WSTPEAQ до 2040 г.