Получете прогнози за цената на Wrapped Nibiru за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WNIBI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Wrapped Nibiru % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Wrapped Nibiru Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Nibiru може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.012474. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Nibiru може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.013098. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WNIBI е $ 0.013753 с темп на растеж 10.25%. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WNIBI е $ 0.014440 с темп на растеж 15.76%. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WNIBI за 2029 г. е $ 0.015162 заедно с темп на растеж 21.55%. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WNIBI за 2030 г. е $ 0.015920 заедно с темп на растеж 27.63%. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Wrapped Nibiru може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.025933. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Wrapped Nibiru може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.042243. Година Цена Растеж 2025 $ 0.012474 0.00%

2026 $ 0.013098 5.00%

2027 $ 0.013753 10.25%

2028 $ 0.014440 15.76%

2029 $ 0.015162 21.55%

2030 $ 0.015920 27.63%

2031 $ 0.016716 34.01%

2032 $ 0.017552 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.018430 47.75%

2034 $ 0.019352 55.13%

2035 $ 0.020319 62.89%

2036 $ 0.021335 71.03%

2037 $ 0.022402 79.59%

2038 $ 0.023522 88.56%

2039 $ 0.024698 97.99%

2040 $ 0.025933 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Wrapped Nibiru за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.012474 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.012476 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.012486 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.012525 0.41% Прогноза за цената на Wrapped Nibiru (WNIBI) за деня Прогнозната цена за WNIBI на November 1, 2025(Днес) е $0.012474 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Wrapped Nibiru (WNIBI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WNIBI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.012476 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WNIBI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.012486 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Wrapped Nibiru (WNIBI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WNIBI е $0.012525 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Wrapped Nibiru Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 136.54K$ 136.54K $ 136.54K Циркулиращо предлагане 10.95M 10.95M 10.95M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WNIBI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WNIBI има предлагане в обръщение от 10.95M и обща пазарна капитализация от $ 136.54K. Преглед на цената на WNIBI на живо

Историческа цена на Wrapped Nibiru Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Wrapped Nibiru, текущата цена на Wrapped Nibiru е 0.012474USD. Циркулиращото предлагане на Wrapped Nibiru(WNIBI) е 10.95M WNIBI , което дава пазарна капитализация от $136,539 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 3.41% $ 0.000410 $ 0.012547 $ 0.011964

7 дни 4.28% $ 0.000533 $ 0.012546 $ 0.011600

30 дни 6.90% $ 0.000860 $ 0.012546 $ 0.011600 24-часово представяне През последните 24 часа за Wrapped Nibiru имаше движение в цената от $0.000410 , което представлява 3.41% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Wrapped Nibiru се търгуваше при най-висока стойност от $0.012546 и съответно при най-ниска стойност от $0.011600 . Имаше промяна в цената от 4.28% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WNIBI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Wrapped Nibiru бе предмет на промяна от 6.90% , което отразява приблизително $0.000860 към стойността. Това указва, че за WNIBI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Wrapped Nibiru (WNIBI)? Модулът за прогноза за цената на Wrapped Nibiru е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WNIBI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Wrapped Nibiru през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WNIBI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Wrapped Nibiru. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WNIBI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WNIBI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Wrapped Nibiru.

Защо е важна прогнозата за цената на WNIBI?

Прогнозните цени на WNIBI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WNIBI сега? Според вашите прогнози, WNIBI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WNIBI през следващия месец? Според Wrapped Nibiru (WNIBI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WNIBI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WNIBI през 2026 г.? Цената на 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) днес е -- . Според горния модул за прогнози WNIBI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WNIBI през 2027 г.? Wrapped Nibiru (WNIBI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WNIBI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WNIBIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Wrapped Nibiru (WNIBI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WNIBIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Wrapped Nibiru (WNIBI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WNIBI през 2030 г.? Цената на 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) днес е -- . Според горния модул за прогнози WNIBI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WNIBI през 2040 г.? Wrapped Nibiru (WNIBI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WNIBI до 2040 г.