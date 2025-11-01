Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Wrapped Elephant за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WELEPHANT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на WELEPHANT

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Wrapped Elephant % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Wrapped Elephant Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Elephant може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005420. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Elephant може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005691. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WELEPHANT е $ 0.005976 с темп на растеж 10.25%. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WELEPHANT е $ 0.006274 с темп на растеж 15.76%. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WELEPHANT за 2029 г. е $ 0.006588 заедно с темп на растеж 21.55%. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WELEPHANT за 2030 г. е $ 0.006918 заедно с темп на растеж 27.63%. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Wrapped Elephant може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.011268. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Wrapped Elephant може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.018355. Година Цена Растеж 2025 $ 0.005420 0.00%

2026 $ 0.005691 5.00%

2027 $ 0.005976 10.25%

2028 $ 0.006274 15.76%

2029 $ 0.006588 21.55%

2030 $ 0.006918 27.63%

2031 $ 0.007263 34.01%

2032 $ 0.007627 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.008008 47.75%

2034 $ 0.008408 55.13%

2035 $ 0.008829 62.89%

2036 $ 0.009270 71.03%

2037 $ 0.009734 79.59%

2038 $ 0.010221 88.56%

2039 $ 0.010732 97.99%

2040 $ 0.011268 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Wrapped Elephant за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.005420 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.005421 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.005425 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.005442 0.41% Прогноза за цената на Wrapped Elephant (WELEPHANT) за деня Прогнозната цена за WELEPHANT на November 1, 2025(Днес) е $0.005420 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Wrapped Elephant (WELEPHANT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WELEPHANT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.005421 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WELEPHANT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.005425 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Wrapped Elephant (WELEPHANT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WELEPHANT е $0.005442 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Wrapped Elephant Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 172.44K$ 172.44K $ 172.44K Циркулиращо предлагане 31.81M 31.81M 31.81M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WELEPHANT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WELEPHANT има предлагане в обръщение от 31.81M и обща пазарна капитализация от $ 172.44K. Преглед на цената на WELEPHANT на живо

Историческа цена на Wrapped Elephant Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Wrapped Elephant, текущата цена на Wrapped Elephant е 0.005420USD. Циркулиращото предлагане на Wrapped Elephant(WELEPHANT) е 31.81M WELEPHANT , което дава пазарна капитализация от $172,436 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.58% $ 0 $ 0.005420 $ 0.005209

7 дни 2.66% $ 0.000144 $ 0.005739 $ 0.004985

30 дни 7.33% $ 0.000397 $ 0.005739 $ 0.004985 24-часово представяне През последните 24 часа за Wrapped Elephant имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.58% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Wrapped Elephant се търгуваше при най-висока стойност от $0.005739 и съответно при най-ниска стойност от $0.004985 . Имаше промяна в цената от 2.66% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WELEPHANT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Wrapped Elephant бе предмет на промяна от 7.33% , което отразява приблизително $0.000397 към стойността. Това указва, че за WELEPHANT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Wrapped Elephant (WELEPHANT)? Модулът за прогноза за цената на Wrapped Elephant е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WELEPHANT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Wrapped Elephant през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WELEPHANT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Wrapped Elephant. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WELEPHANT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WELEPHANT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Wrapped Elephant.

Защо е важна прогнозата за цената на WELEPHANT?

Прогнозните цени на WELEPHANT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WELEPHANT сега? Според вашите прогнози, WELEPHANT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WELEPHANT през следващия месец? Според Wrapped Elephant (WELEPHANT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WELEPHANT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WELEPHANT през 2026 г.? Цената на 1 Wrapped Elephant (WELEPHANT) днес е -- . Според горния модул за прогнози WELEPHANT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WELEPHANT през 2027 г.? Wrapped Elephant (WELEPHANT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WELEPHANT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WELEPHANTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Wrapped Elephant (WELEPHANT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WELEPHANTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Wrapped Elephant (WELEPHANT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WELEPHANT през 2030 г.? Цената на 1 Wrapped Elephant (WELEPHANT) днес е -- . Според горния модул за прогнози WELEPHANT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WELEPHANT през 2040 г.? Wrapped Elephant (WELEPHANT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WELEPHANT до 2040 г. Регистрирайте се сега