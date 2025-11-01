Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Wrapped BESC за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WBESC през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Wrapped BESC % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Wrapped BESC Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped BESC може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 2.99. Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped BESC може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 3.1395. Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WBESC е $ 3.2964 с темп на растеж 10.25%. Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WBESC е $ 3.4612 с темп на растеж 15.76%. Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WBESC за 2029 г. е $ 3.6343 заедно с темп на растеж 21.55%. Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WBESC за 2030 г. е $ 3.8160 заедно с темп на растеж 27.63%. Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Wrapped BESC може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 6.2159. Wrapped BESC (WBESC) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Wrapped BESC може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 10.1252. Година Цена Растеж 2025 $ 2.99 0.00%

Текуща статистика на цените на Wrapped BESC Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Циркулиращо предлагане 842.65K 842.65K 842.65K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WBESC е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WBESC има предлагане в обръщение от 842.65K и обща пазарна капитализация от $ 2.52M. Преглед на цената на WBESC на живо

Историческа цена на Wrapped BESC Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Wrapped BESC, текущата цена на Wrapped BESC е 2.99USD. Циркулиращото предлагане на Wrapped BESC(WBESC) е 842.65K WBESC , което дава пазарна капитализация от $2,521,221 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.52% $ -0.015809 $ 3.16 $ 2.99

7 дни -18.13% $ -0.542276 $ 4.0553 $ 2.9960

30 дни -25.86% $ -0.773403 $ 4.0553 $ 2.9960 24-часово представяне През последните 24 часа за Wrapped BESC имаше движение в цената от $-0.015809 , което представлява -0.52% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Wrapped BESC се търгуваше при най-висока стойност от $4.0553 и съответно при най-ниска стойност от $2.9960 . Имаше промяна в цената от -18.13% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WBESC за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Wrapped BESC бе предмет на промяна от -25.86% , което отразява приблизително $-0.773403 към стойността. Това указва, че за WBESC в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Wrapped BESC (WBESC)? Модулът за прогноза за цената на Wrapped BESC е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WBESC на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Wrapped BESC през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WBESC и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Wrapped BESC. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WBESC. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WBESC, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Wrapped BESC.

Защо е важна прогнозата за цената на WBESC?

Прогнозните цени на WBESC са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

