Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Wrapped Aave Avalanche WAVAX Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Aave Avalanche WAVAX може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 19.74. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Aave Avalanche WAVAX може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 20.727. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WAAVAWAVAX е $ 21.7633 с темп на растеж 10.25%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WAAVAWAVAX е $ 22.8515 с темп на растеж 15.76%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WAAVAWAVAX за 2029 г. е $ 23.9940 заедно с темп на растеж 21.55%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WAAVAWAVAX за 2030 г. е $ 25.1937 заедно с темп на растеж 27.63%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 41.0380. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 66.8466. Година Цена Растеж 2025 $ 19.74 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 19.8211 0.41% Прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) за деня Прогнозната цена за WAAVAWAVAX на November 1, 2025(Днес) е $19.74 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WAAVAWAVAX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $19.7427 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WAAVAWAVAX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $19.7589 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WAAVAWAVAX е $19.8211 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Wrapped Aave Avalanche WAVAX Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 113.70K$ 113.70K $ 113.70K Циркулиращо предлагане 5.76K 5.76K 5.76K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WAAVAWAVAX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WAAVAWAVAX има предлагане в обръщение от 5.76K и обща пазарна капитализация от $ 113.70K. Преглед на цената на WAAVAWAVAX на живо

Историческа цена на Wrapped Aave Avalanche WAVAX Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Wrapped Aave Avalanche WAVAX, текущата цена на Wrapped Aave Avalanche WAVAX е 19.74USD. Циркулиращото предлагане на Wrapped Aave Avalanche WAVAX(WAAVAWAVAX) е 5.76K WAAVAWAVAX , което дава пазарна капитализация от $113,702 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.19% $ 0.037957 $ 19.87 $ 19.12

7 дни -4.78% $ -0.944906 $ 32.8762 $ 18.8833

30 дни -39.78% $ -7.8528 $ 32.8762 $ 18.8833 24-часово представяне През последните 24 часа за Wrapped Aave Avalanche WAVAX имаше движение в цената от $0.037957 , което представлява 0.19% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Wrapped Aave Avalanche WAVAX се търгуваше при най-висока стойност от $32.8762 и съответно при най-ниска стойност от $18.8833 . Имаше промяна в цената от -4.78% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WAAVAWAVAX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Wrapped Aave Avalanche WAVAX бе предмет на промяна от -39.78% , което отразява приблизително $-7.8528 към стойността. Това указва, че за WAAVAWAVAX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)? Модулът за прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WAAVAWAVAX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Wrapped Aave Avalanche WAVAX през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WAAVAWAVAX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Wrapped Aave Avalanche WAVAX. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WAAVAWAVAX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WAAVAWAVAX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Wrapped Aave Avalanche WAVAX.

Защо е важна прогнозата за цената на WAAVAWAVAX?

Прогнозните цени на WAAVAWAVAX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WAAVAWAVAX сега? Според вашите прогнози, WAAVAWAVAX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WAAVAWAVAX през следващия месец? Според Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WAAVAWAVAX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WAAVAWAVAX през 2026 г.? Цената на 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози WAAVAWAVAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WAAVAWAVAX през 2027 г.? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WAAVAWAVAX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WAAVAWAVAXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WAAVAWAVAXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WAAVAWAVAX през 2030 г.? Цената на 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози WAAVAWAVAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WAAVAWAVAX през 2040 г.? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WAAVAWAVAX до 2040 г.