Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Wrapped Aave Avalanche SAVAX Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Aave Avalanche SAVAX може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 22.7. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped Aave Avalanche SAVAX може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 23.835. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WAAVASAVAX е $ 25.0267 с темп на растеж 10.25%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WAAVASAVAX е $ 26.2780 с темп на растеж 15.76%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WAAVASAVAX за 2029 г. е $ 27.5919 заедно с темп на растеж 21.55%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WAAVASAVAX за 2030 г. е $ 28.9715 заедно с темп на растеж 27.63%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 47.1916. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 76.8702. Година Цена Растеж 2025 $ 22.7 0.00%

2026 $ 23.835 5.00%

2027 $ 25.0267 10.25%

2028 $ 26.2780 15.76%

2029 $ 27.5919 21.55%

2030 $ 28.9715 27.63%

2031 $ 30.4201 34.01%

2032 $ 31.9411 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 33.5382 47.75%

2034 $ 35.2151 55.13%

2035 $ 36.9759 62.89%

2036 $ 38.8247 71.03%

2037 $ 40.7659 79.59%

2038 $ 42.8042 88.56%

2039 $ 44.9444 97.99%

2040 $ 47.1916 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 22.7 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 22.7031 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 22.7217 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 22.7932 0.41% Прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) за деня Прогнозната цена за WAAVASAVAX на November 1, 2025(Днес) е $22.7 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WAAVASAVAX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $22.7031 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WAAVASAVAX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $22.7217 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WAAVASAVAX е $22.7932 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Wrapped Aave Avalanche SAVAX Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 274.14K$ 274.14K $ 274.14K Циркулиращо предлагане 12.08K 12.08K 12.08K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WAAVASAVAX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WAAVASAVAX има предлагане в обръщение от 12.08K и обща пазарна капитализация от $ 274.14K. Преглед на цената на WAAVASAVAX на живо

Историческа цена на Wrapped Aave Avalanche SAVAX Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Wrapped Aave Avalanche SAVAX, текущата цена на Wrapped Aave Avalanche SAVAX е 22.7USD. Циркулиращото предлагане на Wrapped Aave Avalanche SAVAX(WAAVASAVAX) е 12.08K WAAVASAVAX , което дава пазарна капитализация от $274,143 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.72% $ 0.163104 $ 22.88 $ 22.01

7 дни -5.03% $ -1.1438 $ 36.7986 $ 21.7529

30 дни -38.30% $ -8.6957 $ 36.7986 $ 21.7529 24-часово представяне През последните 24 часа за Wrapped Aave Avalanche SAVAX имаше движение в цената от $0.163104 , което представлява 0.72% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Wrapped Aave Avalanche SAVAX се търгуваше при най-висока стойност от $36.7986 и съответно при най-ниска стойност от $21.7529 . Имаше промяна в цената от -5.03% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WAAVASAVAX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Wrapped Aave Avalanche SAVAX бе предмет на промяна от -38.30% , което отразява приблизително $-8.6957 към стойността. Това указва, че за WAAVASAVAX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)? Модулът за прогноза за цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WAAVASAVAX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Wrapped Aave Avalanche SAVAX през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WAAVASAVAX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Wrapped Aave Avalanche SAVAX. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WAAVASAVAX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WAAVASAVAX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Wrapped Aave Avalanche SAVAX.

Защо е важна прогнозата за цената на WAAVASAVAX?

Прогнозните цени на WAAVASAVAX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WAAVASAVAX сега? Според вашите прогнози, WAAVASAVAX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WAAVASAVAX през следващия месец? Според Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WAAVASAVAX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WAAVASAVAX през 2026 г.? Цената на 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози WAAVASAVAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WAAVASAVAX през 2027 г.? Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WAAVASAVAX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WAAVASAVAXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WAAVASAVAXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WAAVASAVAX през 2030 г.? Цената на 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози WAAVASAVAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WAAVASAVAX през 2040 г.? Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WAAVASAVAX до 2040 г.