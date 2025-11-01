Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Wrapped 0G за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне W0G през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Wrapped 0G % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Wrapped 0G Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped 0G може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1.085. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Wrapped 0G може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.1392. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на W0G е $ 1.1962 с темп на растеж 10.25%. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на W0G е $ 1.2560 с темп на растеж 15.76%. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от W0G за 2029 г. е $ 1.3188 заедно с темп на растеж 21.55%. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от W0G за 2030 г. е $ 1.3847 заедно с темп на растеж 27.63%. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Wrapped 0G може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.2556. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Wrapped 0G може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.6741. Година Цена Растеж 2025 $ 1.085 0.00%

2026 $ 1.1392 5.00%

2027 $ 1.1962 10.25%

2028 $ 1.2560 15.76%

2029 $ 1.3188 21.55%

2030 $ 1.3847 27.63%

2031 $ 1.4540 34.01%

2032 $ 1.5267 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.6030 47.75%

2034 $ 1.6831 55.13%

2035 $ 1.7673 62.89%

2036 $ 1.8557 71.03%

2037 $ 1.9485 79.59%

2038 $ 2.0459 88.56%

2039 $ 2.1482 97.99%

2040 $ 2.2556 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Wrapped 0G за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 1.085 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 1.0851 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 1.0860 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1.0894 0.41% Прогноза за цената на Wrapped 0G (W0G) за деня Прогнозната цена за W0G на November 1, 2025(Днес) е $1.085 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Wrapped 0G (W0G) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за W0G, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $1.0851 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за W0G, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1.0860 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Wrapped 0G (W0G) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за W0G е $1.0894 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Wrapped 0G Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M Циркулиращо предлагане 12.14M 12.14M 12.14M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на W0G е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това W0G има предлагане в обръщение от 12.14M и обща пазарна капитализация от $ 13.17M. Преглед на цената на W0G на живо

Историческа цена на Wrapped 0G Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Wrapped 0G, текущата цена на Wrapped 0G е 1.085USD. Циркулиращото предлагане на Wrapped 0G(W0G) е 12.14M W0G , което дава пазарна капитализация от $13,173,157 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -8.52% $ -0.101072 $ 1.21 $ 1.07

7 дни -38.03% $ -0.412670 $ 2.7963 $ 1.0769

30 дни -61.20% $ -0.664090 $ 2.7963 $ 1.0769 24-часово представяне През последните 24 часа за Wrapped 0G имаше движение в цената от $-0.101072 , което представлява -8.52% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Wrapped 0G се търгуваше при най-висока стойност от $2.7963 и съответно при най-ниска стойност от $1.0769 . Имаше промяна в цената от -38.03% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на W0G за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Wrapped 0G бе предмет на промяна от -61.20% , което отразява приблизително $-0.664090 към стойността. Това указва, че за W0G в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Wrapped 0G (W0G)? Модулът за прогноза за цената на Wrapped 0G е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на W0G на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Wrapped 0G през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на W0G и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Wrapped 0G. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на W0G. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на W0G, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Wrapped 0G.

Защо е важна прогнозата за цената на W0G?

Прогнозните цени на W0G са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в W0G сега? Според вашите прогнози, W0G ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на W0G през следващия месец? Според Wrapped 0G (W0G) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната W0G цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 W0G през 2026 г.? Цената на 1 Wrapped 0G (W0G) днес е -- . Според горния модул за прогнози W0G ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на W0G през 2027 г.? Wrapped 0G (W0G) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 W0G до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на W0Gпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Wrapped 0G (W0G) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на W0Gпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Wrapped 0G (W0G) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 W0G през 2030 г.? Цената на 1 Wrapped 0G (W0G) днес е -- . Според горния модул за прогнози W0G ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на W0G през 2040 г.? Wrapped 0G (W0G) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 W0G до 2040 г. Регистрирайте се сега