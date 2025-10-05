Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Worlds First Memecoin % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Worlds First Memecoin Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Worlds First Memecoin може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002293. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Worlds First Memecoin може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002408. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LOLCOIN е $ 0.002528 с темп на растеж 10.25%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LOLCOIN е $ 0.002655 с темп на растеж 15.76%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LOLCOIN за 2029 г. е $ 0.002787 заедно с темп на растеж 21.55%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LOLCOIN за 2030 г. е $ 0.002927 заедно с темп на растеж 27.63%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Worlds First Memecoin може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.004768. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Worlds First Memecoin може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.007766. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002293 0.00%

November 4, 2025(30 дни) $ 0.002302 0.41% Прогноза за цената на Worlds First Memecoin (LOLCOIN) за деня Прогнозната цена за LOLCOIN на October 5, 2025(Днес) е $0.002293 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Worlds First Memecoin (LOLCOIN) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за LOLCOIN, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002293 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LOLCOIN, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002295 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LOLCOIN е $0.002302 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Worlds First Memecoin Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Циркулиращо предлагане 999.61M 999.61M 999.61M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на LOLCOIN е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това LOLCOIN има предлагане в обръщение от 999.61M и обща пазарна капитализация от $ 2.30M. Преглед на цената на LOLCOIN на живо

Историческа цена на Worlds First Memecoin Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Worlds First Memecoin, текущата цена на Worlds First Memecoin е 0.002293USD. Циркулиращото предлагане на Worlds First Memecoin(LOLCOIN) е 999.61M LOLCOIN , което дава пазарна капитализация от $2,295,532 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 5.94% $ 0.000128 $ 0.002550 $ 0.002154

7 дни 5.20% $ 0.000119 $ 0.005748 $ 0.002016

30 дни -60.40% $ -0.001385 $ 0.005748 $ 0.002016 24-часово представяне През последните 24 часа за Worlds First Memecoin имаше движение в цената от $0.000128 , което представлява 5.94% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Worlds First Memecoin се търгуваше при най-висока стойност от $0.005748 и съответно при най-ниска стойност от $0.002016 . Имаше промяна в цената от 5.20% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LOLCOIN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Worlds First Memecoin бе предмет на промяна от -60.40% , което отразява приблизително $-0.001385 към стойността. Това указва, че за LOLCOIN в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Worlds First Memecoin (LOLCOIN)? Модулът за прогноза за цената на Worlds First Memecoin е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LOLCOIN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Worlds First Memecoin през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LOLCOIN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Worlds First Memecoin. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LOLCOIN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LOLCOIN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Worlds First Memecoin.

Защо е важна прогнозата за цената на LOLCOIN?

Прогнозните цени на LOLCOIN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LOLCOIN сега? Според вашите прогнози, LOLCOIN ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LOLCOIN през следващия месец? Според Worlds First Memecoin (LOLCOIN) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LOLCOIN цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LOLCOIN през 2026 г.? Цената на 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) днес е -- . Според горния модул за прогнози LOLCOIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LOLCOIN през 2027 г.? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LOLCOIN до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LOLCOINпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LOLCOINпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LOLCOIN през 2030 г.? Цената на 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) днес е -- . Според горния модул за прогнози LOLCOIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LOLCOIN през 2040 г.? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LOLCOIN до 2040 г.