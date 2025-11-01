World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на World Cat за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WORLD CAT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на World Cat % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза World Cat Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, World Cat може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.022476. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, World Cat може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.023600. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WORLD CAT е $ 0.024780 с темп на растеж 10.25%. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WORLD CAT е $ 0.026019 с темп на растеж 15.76%. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WORLD CAT за 2029 г. е $ 0.027320 заедно с темп на растеж 21.55%. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WORLD CAT за 2030 г. е $ 0.028686 заедно с темп на растеж 27.63%. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на World Cat може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.046727. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на World Cat може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.076113.

2026 $ 0.023600 5.00%

2027 $ 0.024780 10.25%

2028 $ 0.026019 15.76%

2029 $ 0.027320 21.55%

2030 $ 0.028686 27.63%

2031 $ 0.030120 34.01%

2032 $ 0.031626 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.033208 47.75%

2034 $ 0.034868 55.13%

2035 $ 0.036612 62.89%

2036 $ 0.038442 71.03%

2037 $ 0.040364 79.59%

2038 $ 0.042383 88.56%

2039 $ 0.044502 97.99%

2040 $ 0.046727 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на World Cat за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.022476 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.022479 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.022498 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.022569 0.41% Прогноза за цената на World Cat (WORLD CAT) за деня Прогнозната цена за WORLD CAT на November 1, 2025(Днес) е $0.022476 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на World Cat (WORLD CAT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WORLD CAT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.022479 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WORLD CAT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.022498 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. World Cat (WORLD CAT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WORLD CAT е $0.022569 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на World Cat Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Циркулиращо предлагане 80.00M 80.00M 80.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WORLD CAT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WORLD CAT има предлагане в обръщение от 80.00M и обща пазарна капитализация от $ 1.80M. Преглед на цената на WORLD CAT на живо

Историческа цена на World Cat Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на World Cat, текущата цена на World Cat е 0.022476USD. Циркулиращото предлагане на World Cat(WORLD CAT) е 80.00M WORLD CAT , което дава пазарна капитализация от $1,798,130 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.97% $ -0.000688 $ 0.023353 $ 0.022198

7 дни -15.25% $ -0.003429 $ 0.051309 $ 0.022042

30 дни -57.38% $ -0.012898 $ 0.051309 $ 0.022042 24-часово представяне През последните 24 часа за World Cat имаше движение в цената от $-0.000688 , което представлява -2.97% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни World Cat се търгуваше при най-висока стойност от $0.051309 и съответно при най-ниска стойност от $0.022042 . Имаше промяна в цената от -15.25% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WORLD CAT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец World Cat бе предмет на промяна от -57.38% , което отразява приблизително $-0.012898 към стойността. Това указва, че за WORLD CAT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на World Cat (WORLD CAT)? Модулът за прогноза за цената на World Cat е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WORLD CAT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за World Cat през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WORLD CAT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на World Cat. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WORLD CAT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WORLD CAT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на World Cat.

Защо е важна прогнозата за цената на WORLD CAT?

Прогнозните цени на WORLD CAT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

