Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Womo % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Прогноза за цената на Womo за 2026 – 2050 г. (USD) Прогноза за цената на Womo (WM) за 2026 (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Womo може да очаква ръст от 0.00%. Може да достигне цена за търговия от $ 0.161481 през 2026. Прогноза за цената на Womo (WM) за 2027 (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Womo може да очаква ръст от 5.00%. Може да достигне цена за търговия от $ 0.169555 през 2027. Прогноза за цената на Womo (WM) за 2028 (след 2 години) Според модела за прогноза за цената се очаква WM да достигне $ 0.178032 през 2028, което представлява ръст от 10.25%. Прогноза за цената на Womo (WM) за 2029 (след 3 години) Според модела за прогноза за цената се очаква WM да достигне $ 0.186934 през 2029, което представлява ръст от 15.76%. Прогноза за цената на Womo (WM) за 2030 (след 4 години) Според горепосочения модел за прогноза за цената целевата цена на WM през 2030 е $ 0.196281, като очакваният ръст е 21.55%. Прогноза за цената на Womo (WM) за 2040 (след 14 години) През 2040 цената на Womo може да отбележи ръст от 97.99%. Може да достигне търговска цена от $ 0.319721. Прогноза за цената на Womo (WM) за 2050 (след 24 години) През 2050 цената на Womo може да отбележи ръст от 222.51%. Може да достигне търговска цена от $ 0.520792. Година Цена Растеж 2026 $ 0.161481 0.00%

2027 $ 0.169555 5.00%

2028 $ 0.178032 10.25%

2029 $ 0.186934 15.76%

2030 $ 0.196281 21.55%

2031 $ 0.206095 27.63%

2032 $ 0.216399 34.01%

2033 $ 0.227219 40.71% Година Цена Растеж 2034 $ 0.238580 47.75%

2035 $ 0.250510 55.13%

2036 $ 0.263035 62.89%

2037 $ 0.276187 71.03%

2038 $ 0.289996 79.59%

2039 $ 0.304496 88.56%

2040 $ 0.319721 97.99%

2050 $ 0.520792 222.51% Краткосрочна прогноза за цената на Womo за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж January 23, 2026(Днес) $ 0.161481 0.00%

January 24, 2026(Утре) $ 0.161503 0.01%

January 30, 2026(Тази седмица) $ 0.161635 0.10%

February 22, 2026(30 дни) $ 0.162144 0.41% Прогноза за цената на Womo (WM) за деня Прогнозната цена за WM на January 23, 2026(Днес) е $0.161481 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Womo (WM) за утре За January 24, 2026(Утре) прогнозата за цената за WM, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.161503 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Womo (WM) Прогноза за цената за тази седмица Към January 30, 2026(Тази седмица) прогнозата за цената за WM, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.161635 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Womo (WM) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WM е $0.162144 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Womo Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 161.49K$ 161.49K $ 161.49K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WM е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WM има предлагане в обръщение от 1.00M и обща пазарна капитализация от $ 161.49K. Преглед на цената на WM на живо

Историческа цена на Womo Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Womo, текущата цена на Womo е 0.161481USD. Циркулиращото предлагане на Womo(WM) е 1.00M WM , което дава пазарна капитализация от $161,494 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.95% $ 0.001522 $ 0.16737 $ 0.155925

7 дни -7.99% $ -0.012905 $ 0.178972 $ 0.156188

30 дни -1.30% $ -0.002105 $ 0.178972 $ 0.156188 24-часово представяне През последните 24 часа за Womo имаше движение в цената от $0.001522 , което представлява 0.95% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Womo се търгуваше при най-висока стойност от $0.178972 и съответно при най-ниска стойност от $0.156188 . Имаше промяна в цената от -7.99% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WM за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Womo бе предмет на промяна от -1.30% , което отразява приблизително $-0.002105 към стойността. Това указва, че за WM в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Womo (WM)? Модулът за прогноза за цената на Womo е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WM на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Womo през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WM и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Womo. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WM. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WM, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Womo.

Защо е важна прогнозата за цената на WM?

Прогнозните цени на WM са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WM сега? Според вашите прогнози, WM ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WM през следващия месец? Според Womo (WM) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WM цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WM през 2027? Текущата цена на 1 Womo (WM) е -- . Въз основа на горепосочения модел за прогноза се очаква WM да се увеличи до 0.00% , като ще достигне -- през 2027. Каква е прогнозираната цена на WM през 2028? Womo (WM) се предвижда да нараства с до 0.00% всяка година, като ще достигне цена от -- за WM до 2028. Каква е очакваната целева цена на WM през 2029? Въз основа на въведените от вас данни за прогноза за цената се очаква Womo (WM) да нарасне с до 0.00% , с очаквана целева цена от -- през 2029. Каква е очакваната целева цена на WM през 2030? Въз основа на въведените от вас данни за прогноза за цената се очаква Womo (WM) да нарасне с до 0.00% , с очаквана целева цена от -- през 2030. Колко ще струва 1 WM през 2030 г.? Цената на 1 Womo (WM) днес е -- . Според горния модул за прогнози WM ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WM през 2040 г.? Womo (WM) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WM до 2040 г.