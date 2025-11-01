Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Waveform by Virtuals за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WAVE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Waveform by Virtuals % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Waveform by Virtuals Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Waveform by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006074. Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Waveform by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006378. Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WAVE е $ 0.006697 с темп на растеж 10.25%. Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WAVE е $ 0.007032 с темп на растеж 15.76%. Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WAVE за 2029 г. е $ 0.007383 заедно с темп на растеж 21.55%. Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WAVE за 2030 г. е $ 0.007752 заедно с темп на растеж 27.63%. Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Waveform by Virtuals може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.012628. Waveform by Virtuals (WAVE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Waveform by Virtuals може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.020570. Година Цена Растеж 2025 $ 0.006074 0.00%

Текуща статистика на цените на Waveform by Virtuals
Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B
Пазарна капитализация $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M
Последната цена на WAVE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WAVE има предлагане в обръщение от 1.00B и обща пазарна капитализация от $ 6.07M. Преглед на цената на WAVE на живо

Историческа цена на Waveform by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Waveform by Virtuals, текущата цена на Waveform by Virtuals е 0.006074USD. Циркулиращото предлагане на Waveform by Virtuals(WAVE) е 1.00B WAVE , което дава пазарна капитализация от $6,074,642 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 11.76% $ 0.000639 $ 0.006012 $ 0.005426

7 дни -20.25% $ -0.001230 $ 0.014057 $ 0.005101

30 дни -58.05% $ -0.003526 $ 0.014057 $ 0.005101 24-часово представяне През последните 24 часа за Waveform by Virtuals имаше движение в цената от $0.000639 , което представлява 11.76% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Waveform by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.014057 и съответно при най-ниска стойност от $0.005101 . Имаше промяна в цената от -20.25% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WAVE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Waveform by Virtuals бе предмет на промяна от -58.05% , което отразява приблизително $-0.003526 към стойността. Това указва, че за WAVE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Waveform by Virtuals (WAVE)? Модулът за прогноза за цената на Waveform by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WAVE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Waveform by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WAVE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Waveform by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WAVE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WAVE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Waveform by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на WAVE?

Прогнозните цени на WAVE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

