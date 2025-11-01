Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Vouch Staked PLS за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VPLS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на VPLS

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Vouch Staked PLS % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Vouch Staked PLS Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Vouch Staked PLS може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000034. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Vouch Staked PLS може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000036. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VPLS е $ 0.000038 с темп на растеж 10.25%. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VPLS е $ 0.000040 с темп на растеж 15.76%. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VPLS за 2029 г. е $ 0.000042 заедно с темп на растеж 21.55%. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VPLS за 2030 г. е $ 0.000044 заедно с темп на растеж 27.63%. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Vouch Staked PLS може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000071. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Vouch Staked PLS може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000117. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000034 0.00%

2026 $ 0.000036 5.00%

2027 $ 0.000038 10.25%

2028 $ 0.000040 15.76%

2029 $ 0.000042 21.55%

2030 $ 0.000044 27.63%

2031 $ 0.000046 34.01%

2032 $ 0.000048 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000051 47.75%

2034 $ 0.000053 55.13%

2035 $ 0.000056 62.89%

2036 $ 0.000059 71.03%

2037 $ 0.000062 79.59%

2038 $ 0.000065 88.56%

2039 $ 0.000068 97.99%

2040 $ 0.000071 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Vouch Staked PLS за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000034 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000034 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000034 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000034 0.41% Прогноза за цената на Vouch Staked PLS (VPLS) за деня Прогнозната цена за VPLS на November 1, 2025(Днес) е $0.000034 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Vouch Staked PLS (VPLS) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VPLS, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000034 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VPLS, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000034 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Vouch Staked PLS (VPLS) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VPLS е $0.000034 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Vouch Staked PLS Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Циркулиращо предлагане 114.43B 114.43B 114.43B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VPLS е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VPLS има предлагане в обръщение от 114.43B и обща пазарна капитализация от $ 3.96M. Преглед на цената на VPLS на живо

Историческа цена на Vouch Staked PLS Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Vouch Staked PLS, текущата цена на Vouch Staked PLS е 0.000034USD. Циркулиращото предлагане на Vouch Staked PLS(VPLS) е 114.43B VPLS , което дава пазарна капитализация от $3,958,915 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -1.73% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000034

7 дни -0.47% $ -0.000000 $ 0.000041 $ 0.000033

30 дни -14.16% $ -0.000004 $ 0.000041 $ 0.000033 24-часово представяне През последните 24 часа за Vouch Staked PLS имаше движение в цената от $0 , което представлява -1.73% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Vouch Staked PLS се търгуваше при най-висока стойност от $0.000041 и съответно при най-ниска стойност от $0.000033 . Имаше промяна в цената от -0.47% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VPLS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Vouch Staked PLS бе предмет на промяна от -14.16% , което отразява приблизително $-0.000004 към стойността. Това указва, че за VPLS в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Vouch Staked PLS (VPLS)? Модулът за прогноза за цената на Vouch Staked PLS е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VPLS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Vouch Staked PLS през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VPLS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Vouch Staked PLS. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VPLS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VPLS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Vouch Staked PLS.

Защо е важна прогнозата за цената на VPLS?

Прогнозните цени на VPLS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VPLS сега? Според вашите прогнози, VPLS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VPLS през следващия месец? Според Vouch Staked PLS (VPLS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VPLS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VPLS през 2026 г.? Цената на 1 Vouch Staked PLS (VPLS) днес е -- . Според горния модул за прогнози VPLS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VPLS през 2027 г.? Vouch Staked PLS (VPLS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VPLS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VPLSпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Vouch Staked PLS (VPLS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VPLSпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Vouch Staked PLS (VPLS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VPLS през 2030 г.? Цената на 1 Vouch Staked PLS (VPLS) днес е -- . Според горния модул за прогнози VPLS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VPLS през 2040 г.? Vouch Staked PLS (VPLS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VPLS до 2040 г. Регистрирайте се сега