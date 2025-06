Прогнозна цена за Voice of the Gods by Virtuals

Чудите се какво би могло да бъде бъдещето на Voice of the Gods by Virtuals (ADM)?

Любопитно ли ви е колко може да струва ADM през 2025, 2026 или дори 2050? Нашият инструмент за прогноза за цената на Voice of the Gods by Virtuals ви дава възможност да проучите потенциалните ценови цели на базата на потребителските нагласи и на пазарните тенденции. Страницата ви дава възможност да визуализирате бъдещи ценови сценарии, като въведете процент на растеж - положителен или отрицателен - и веднага да изчислите как стойността на Voice of the Gods by Virtuals може да се промени във времето. Тази интерактивна функция ви дава възможност да следите различни траектории на растеж и да вземате предвид различни пазарни условия при определянето на личната си прогноза за цената или личните си цели.

Въведете своята прогноза за ръст на цената на ADM Въведете процента си за прогноза за цената и незабавно опознайте ценовите тенденции. (Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите.) % Изчисляване Действително Прогноза Voice of the Gods by Virtuals Прогноза за цената 2025–2050 Според прогнозата ви за цената на Voice of the Gods by Virtuals стойността на ADM се очаква да се промени с 238.64% , достигайки до цена от 0.014805USD до 2050. Година Цена Растеж 2025 $ 0.004372 0.00%

2026 $ 0.004590 5.00%

2030 $ 0.005580 27.63%

2040 $ 0.009089 107.89%

2050 $ 0.014805 238.64% Voice of the Gods by Virtuals (ADM) Прогноза за цената за 2025 През 2025 цената на Voice of the Gods by Virtuals може потенциално да се промени с 0.00%. Тя може да достигне цена за търговия от 0.004372 USD. Voice of the Gods by Virtuals (ADM) Прогноза за цената за 2026 През 2026 цената на Voice of the Gods by Virtuals може потенциално да се промени с 5.00%. Тя може да достигне цена за търговия от 0.004590 USD. Voice of the Gods by Virtuals (ADM) Прогноза за цената за 2030 През 2030 цената на Voice of the Gods by Virtuals може потенциално да се промени с 27.63%. Тя може да достигне цена за търговия от 0.005580 USD. Voice of the Gods by Virtuals (ADM) Прогноза за цената за 2040 През 2040 цената на Voice of the Gods by Virtuals може потенциално да се промени с 107.89%. Тя може да достигне цена за търговия от 0.009089 USD. Voice of the Gods by Virtuals (ADM) Прогноза за цената за 2050 През 2050 цената на Voice of the Gods by Virtuals може потенциално да се промени с 238.64%. Тя може да достигне цена за търговия от 0.014805 USD. Краткосрочна прогноза за цената на Voice of the Gods by Virtuals за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж June 19, 2025(Днес) $ 0.004372 0.00%

June 20, 2025(Утре) $ 0.004372 0.01%

June 26, 2025(Тази седмица) $ 0.004376 0.10%

July 19, 2025(30 дни) $ 0.004390 0.41% Прогноза за цената на Voice of the Gods by Virtuals (ADM) за деня Прогнозната цена за ADM на June 19, 2025(Днес) е $0.004372. Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Voice of the Gods by Virtuals (ADM) за утре За June 20, 2025(Утре) прогнозата за цената за ADM, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5%, е $0.004372. Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Voice of the Gods by Virtuals (ADM) Прогноза за цената за тази седмица Към June 26, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ADM, използвайки параметъра за годишен ръст от 5%, е $0.004376. Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Voice of the Gods by Virtuals (ADM) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ADM е $0.004390. Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5%, за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Историческа цена на Voice of the Gods by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Voice of the Gods by Virtuals, текущата цена на Voice of the Gods by Virtuals е 0.00437209USD. Циркулиращото предлагане на Voice of the Gods by Virtuals(ADM) е 0.00 ADM, което дава пазарна капитализация от $0.00. Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 29.23% $ 0.000988 $ 0.005210 $ 0.003383

7 дни -24.12% $ -0.001054 $ 0.006021 $ 0.001425

30 дни 206.52% $ 0.009029 $ 0.006021 $ 0.001425 24-часово представяне През последните 24 часа за Voice of the Gods by Virtuals имаше движение в цената от $0.000988, което представлява 29.23% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Voice of the Gods by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.006021 и съответно при най-ниска стойност от $0.001425. Имаше промяна в цената от -24.12%. Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ADM за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Voice of the Gods by Virtuals бе предмет на промяна от 206.52%, което отразява приблизително $0.009029 към стойността. Това указва, че за ADM в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Voice of the Gods by Virtuals (ADM)?

Модулът за прогноза за цената на Voice of the Gods by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ADM на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена.

1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Voice of the Gods by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ADM и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Voice of the Gods by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ADM.

Технически индикатори за прогноза за цената

За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват:

Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията.

Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба.

Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ADM, за да се определи дали е в бича или меча фаза.

Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Voice of the Gods by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на ADM?

Прогнозните цени на ADM са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ):

Какви фактори оказват влияние върху цената на Voice of the Gods by Virtuals? Цената на Voice of the Gods by Virtuals се влияе от няколко фактора. Тук се включват пазарното търсене, предлагането на токени, актуализациите на разработките на дадени проекти, макроикономическите условия и общите тенденции на пазара на криптовалутите. Проследяването на тези фактори може да е полезно за вас да разберете потенциалните промени в цените. Как се изчислява прогнозата за цената за Voice of the Gods by Virtuals? Прогнозите за цените за ADM на тази страница са базирани върху комбинацията от исторически данни, технически индикатори (като например EMA и Bollinger Bands), пазарните нагласи и данните от потребителите. Тези фактори дава една приблизителна прогноза, но не трябва да бъдат възприемани като финансов съвет. Мога ли да разчитам на прогнозите за цените по отношение на вземането на инвестиционни решения? Прогнозите за цените дават информация за това какви могат да бъдат потенциалните бъдещи тенденции. Те обаче трябва да се използват само като един от многото инструменти в извършваното от вас проучване. Пазарите на криптовалути са силно волатилни, поради което прогнозите са несигурни по същността си. Проведете задълбочено проучване и направете консултации с финансови съветници, преди да вземете каквото и да било свързано с инвестиции решение. Какви са рисковете, които са асоциирани с Voice of the Gods by Virtuals? Както при всички криптовалути, Voice of the Gods by Virtuals носи рискове, като например пазарна волатилност, регулаторни промени, технологични предизвикателства и конкуренция в рамките на отрасъла. Разбирането на тези рискове е от решаващо значение, когато се прави оценка на потенциалните инвестиции. Колко често се актуализира цената на Voice of the Gods by Virtuals на страницата с прогнози за цените в MEXC? Цената в реално време на ADM се актуализира съответно в реално време, за да се отразят най-актуалните пазарни данни, включително обем на търговията, пазарна капитализация и промени в цените в рамките на последните 24 часа. Как мога да споделя своето мнение за прогноза за цената за Voice of the Gods by Virtuals? Можете да споделите своята прогноза за цената за ADM, като използвате инструмента за нагласи за прогнозиране на токените, който е предоставен на тази страница. Въведете какво мислите за потенциалното бъдеще на Voice of the Gods by Virtuals и сравнете своята нагласа с по-широката общност на MEXC. Какви са разликите между краткосрочните и дългосрочните прогнози за цените? Краткосрочните прогнози за цената са фокусирани върху непосредствените пазарни условия, като в общия случай варират от няколко дни до няколко месеца. Дългосрочните прогнози обхващат по-широки тенденции, фундаментални фактори и потенциални промени в отраслите за период от няколко години. Как пазарните нагласи могат да повлияят на цената на Voice of the Gods by Virtuals? Пазарните нагласи отразяват колективните емоции и мнения на инвеститорите по отношение на Voice of the Gods by Virtuals. Положителните нагласи могат да стимулират търсенето и да увеличат цената на токена, докато отрицателните нагласи могат да доведат до натиск за продажба и съответно до спад в цената. Къде мога да намеря повече информация относно Voice of the Gods by Virtuals? За повече информация относно Voice of the Gods by Virtuals (ADM), включително случаите на употреба, проектните актуализации и цената, можете да посетите страницата с цените на Voice of the Gods by Virtuals в MEXC. Тя съдържа огромно разнообразие от информация за всички ваши нужди по отношение на търговията.