Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на VOI Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза VOI Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, VOI Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000435. VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, VOI Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000457. VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VOI е $ 0.000480 с темп на растеж 10.25%. VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VOI е $ 0.000504 с темп на растеж 15.76%. VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VOI за 2029 г. е $ 0.000529 заедно с темп на растеж 21.55%. VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VOI за 2030 г. е $ 0.000555 заедно с темп на растеж 27.63%. VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на VOI Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000905. VOI Network (VOI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на VOI Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001474. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000435 0.00%

2026 $ 0.000457 5.00%

2027 $ 0.000480 10.25%

2028 $ 0.000504 15.76%

2029 $ 0.000529 21.55%

2030 $ 0.000555 27.63%

2031 $ 0.000583 34.01%

2032 $ 0.000612 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000643 47.75%

2034 $ 0.000675 55.13%

2035 $ 0.000709 62.89%

2036 $ 0.000744 71.03%

2037 $ 0.000781 79.59%

2038 $ 0.000821 88.56%

2039 $ 0.000862 97.99%

2040 $ 0.000905 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на VOI Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000435 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000435 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000435 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000437 0.41% Прогноза за цената на VOI Network (VOI) за деня Прогнозната цена за VOI на November 1, 2025(Днес) е $0.000435 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на VOI Network (VOI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VOI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000435 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. VOI Network (VOI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VOI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000435 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. VOI Network (VOI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VOI е $0.000437 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на VOI Network Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 858.49K$ 858.49K $ 858.49K Циркулиращо предлагане 1.97B 1.97B 1.97B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VOI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VOI има предлагане в обръщение от 1.97B и обща пазарна капитализация от $ 858.49K. Преглед на цената на VOI на живо

Историческа цена на VOI Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на VOI Network, текущата цена на VOI Network е 0.000435USD. Циркулиращото предлагане на VOI Network(VOI) е 1.97B VOI , което дава пазарна капитализация от $858,485 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -3.01% $ 0 $ 0.000451 $ 0.000430

7 дни -16.24% $ -0.000070 $ 0.000759 $ 0.000434

30 дни -42.71% $ -0.000185 $ 0.000759 $ 0.000434 24-часово представяне През последните 24 часа за VOI Network имаше движение в цената от $0 , което представлява -3.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни VOI Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.000759 и съответно при най-ниска стойност от $0.000434 . Имаше промяна в цената от -16.24% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VOI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец VOI Network бе предмет на промяна от -42.71% , което отразява приблизително $-0.000185 към стойността. Това указва, че за VOI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на VOI Network (VOI)? Модулът за прогноза за цената на VOI Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VOI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за VOI Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VOI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на VOI Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VOI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VOI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на VOI Network.

Защо е важна прогнозата за цената на VOI?

Прогнозните цени на VOI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VOI сега? Според вашите прогнози, VOI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VOI през следващия месец? Според VOI Network (VOI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VOI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VOI през 2026 г.? Цената на 1 VOI Network (VOI) днес е -- . Според горния модул за прогнози VOI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VOI през 2027 г.? VOI Network (VOI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VOI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VOIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, VOI Network (VOI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VOIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, VOI Network (VOI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VOI през 2030 г.? Цената на 1 VOI Network (VOI) днес е -- . Според горния модул за прогнози VOI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VOI през 2040 г.? VOI Network (VOI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VOI до 2040 г.