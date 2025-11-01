Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Visual Workflow AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне FLOWAI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Visual Workflow AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Visual Workflow AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Visual Workflow AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000017. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Visual Workflow AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000017. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на FLOWAI е $ 0.000018 с темп на растеж 10.25%. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на FLOWAI е $ 0.000019 с темп на растеж 15.76%. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FLOWAI за 2029 г. е $ 0.000020 заедно с темп на растеж 21.55%. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FLOWAI за 2030 г. е $ 0.000021 заедно с темп на растеж 27.63%. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Visual Workflow AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000035. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Visual Workflow AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000057. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000017 0.00%

2026 $ 0.000017 5.00%

2027 $ 0.000018 10.25%

2028 $ 0.000019 15.76%

2029 $ 0.000020 21.55%

2030 $ 0.000021 27.63%

2031 $ 0.000022 34.01%

2032 $ 0.000024 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000025 47.75%

2034 $ 0.000026 55.13%

2035 $ 0.000027 62.89%

2036 $ 0.000029 71.03%

2037 $ 0.000030 79.59%

2038 $ 0.000032 88.56%

2039 $ 0.000033 97.99%

2040 $ 0.000035 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Visual Workflow AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000017 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000017 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000017 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000017 0.41% Прогноза за цената на Visual Workflow AI (FLOWAI) за деня Прогнозната цена за FLOWAI на November 1, 2025(Днес) е $0.000017 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Visual Workflow AI (FLOWAI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за FLOWAI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000017 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за FLOWAI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000017 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Visual Workflow AI (FLOWAI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за FLOWAI е $0.000017 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Visual Workflow AI Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K Циркулиращо предлагане 951.45M 951.45M 951.45M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на FLOWAI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това FLOWAI има предлагане в обръщение от 951.45M и обща пазарна капитализация от $ 16.23K. Преглед на цената на FLOWAI на живо

Историческа цена на Visual Workflow AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Visual Workflow AI, текущата цена на Visual Workflow AI е 0.000017USD. Циркулиращото предлагане на Visual Workflow AI(FLOWAI) е 951.45M FLOWAI , което дава пазарна капитализация от $16,230.29 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.72% $ 0 $ 0.000017 $ 0.000016

7 дни 7.45% $ 0.000001 $ 0.000020 $ 0.000016

30 дни -17.70% $ -0.000003 $ 0.000020 $ 0.000016 24-часово представяне През последните 24 часа за Visual Workflow AI имаше движение в цената от $0 , което представлява 1.72% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Visual Workflow AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.000020 и съответно при най-ниска стойност от $0.000016 . Имаше промяна в цената от 7.45% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на FLOWAI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Visual Workflow AI бе предмет на промяна от -17.70% , което отразява приблизително $-0.000003 към стойността. Това указва, че за FLOWAI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Visual Workflow AI (FLOWAI)? Модулът за прогноза за цената на Visual Workflow AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на FLOWAI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Visual Workflow AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на FLOWAI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Visual Workflow AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на FLOWAI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на FLOWAI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Visual Workflow AI.

Защо е важна прогнозата за цената на FLOWAI?

Прогнозните цени на FLOWAI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в FLOWAI сега? Според вашите прогнози, FLOWAI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на FLOWAI през следващия месец? Според Visual Workflow AI (FLOWAI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната FLOWAI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 FLOWAI през 2026 г.? Цената на 1 Visual Workflow AI (FLOWAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози FLOWAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на FLOWAI през 2027 г.? Visual Workflow AI (FLOWAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FLOWAI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на FLOWAIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Visual Workflow AI (FLOWAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на FLOWAIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Visual Workflow AI (FLOWAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 FLOWAI през 2030 г.? Цената на 1 Visual Workflow AI (FLOWAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози FLOWAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на FLOWAI през 2040 г.? Visual Workflow AI (FLOWAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FLOWAI до 2040 г.