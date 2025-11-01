Vies Token (VIES) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Vies Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VIES през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Vies Token
%

*Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите.

Прогнозна цена за Vies Token
Vies Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD)

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година)

Въз основа на вашата прогноза, Vies Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000812.

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година)

Въз основа на вашата прогноза, Vies Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000853.

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години)

Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VIES е $ 0.000896 с темп на растеж 10.25%.

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години)

Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VIES е $ 0.000941 с темп на растеж 15.76%.

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години)

Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VIES за 2029 г. е $ 0.000988 заедно с темп на растеж 21.55%.

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години)

Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VIES за 2030 г. е $ 0.001037 заедно с темп на растеж 27.63%.

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години)

През 2040 цената на Vies Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001690.

Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години)

През 2050 цената на Vies Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002752.

  • 2025
    $ 0.000812
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000853
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000896
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000941
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000988
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001037
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001089
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001143
    40.71%
  • 2033
    $ 0.001201
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001261
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001324
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001390
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001459
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001532
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001609
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001690
    107.89%
Краткосрочна прогноза за цената на Vies Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни

  • November 1, 2025(Днес)
    $ 0.000812
    0.00%
  • November 2, 2025(Утре)
    $ 0.000813
    0.01%
  • November 8, 2025(Тази седмица)
    $ 0.000813
    0.10%
  • December 1, 2025(30 дни)
    $ 0.000816
    0.41%
Прогноза за цената на Vies Token (VIES) за деня

Прогнозната цена за VIES на November 1, 2025(Днес) е $0.000812. Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня.

Прогноза за цената на Vies Token (VIES) за утре

За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VIES, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5%, е $0.000813. Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри.

Vies Token (VIES) Прогноза за цената за тази седмица

Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VIES, използвайки параметъра за годишен ръст от 5%, е $0.000813. Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни.

Vies Token (VIES) Прогноза за цената за 30 дни

В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VIES е $0.000816. Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5%, за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Vies Token

$ 655.82K
$ 655.82K$ 655.82K

806.38M
806.38M 806.38M

Последната цена на VIES е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --.
Освен това VIES има предлагане в обръщение от 806.38M и обща пазарна капитализация от $ 655.82K.

Историческа цена на Vies Token

Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Vies Token, текущата цена на Vies Token е 0.000812USD. Циркулиращото предлагане на Vies Token(VIES) е 806.38M VIES, което дава пазарна капитализация от $655,815.

Период
Промяна(%)
Промяна(USD)
Високо
Ниско
  • 24 часа
    -2.02%
    $ 0
    $ 0.000846
    $ 0.000800
  • 7 дни
    -18.36%
    $ -0.000149
    $ 0.002617
    $ 0.000809
  • 30 дни
    -68.18%
    $ -0.000554
    $ 0.002617
    $ 0.000809
24-часово представяне

През последните 24 часа за Vies Token имаше движение в цената от $0, което представлява -2.02% промяна в стойността.

7-дневно представяне

През последните 7 дни Vies Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.002617 и съответно при най-ниска стойност от $0.000809. Имаше промяна в цената от -18.36%. Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VIES за по-нататъшно движение в пазара.

30-дневно представяне

През последния месец Vies Token бе предмет на промяна от -68.18%, което отразява приблизително $-0.000554 към стойността. Това указва, че за VIES в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Vies Token (VIES)?

Модулът за прогноза за цената на Vies Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VIES на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена.

1. Въведете своята прогноза за растеж

Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Vies Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред.

2. Изчисляване на бъдещата цена

След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VIES и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето.

3. Запознаване с различни сценарии

Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Vies Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения.

4. Потребителски нагласи и анализи на общността

Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VIES.

Технически индикатори за прогноза за цената

За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват:

Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията.

Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба.

Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VIES, за да се определи дали е в бича или меча фаза.

Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Vies Token.

Защо е важна прогнозата за цената на VIES?

Прогнозните цени на VIES са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ):

Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 12:03:46 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Съдържанието, публикувано на нашите страници с прогнози за цените на крипто, се основава на информация и обратна връзка, предоставена ни от потребители на MEXC и/или други източници на трети страни. То ви е представено във вида, в който е, само за информационни и илюстративни цели, без каквито и да било декларации или гаранции. Важно е да се отбележи, че представените прогнози за цените може да не са точни и не трябва да се разглеждат като такива. Бъдещите цени могат значително да се различават от представените прогнози и на тях не трябва да се разчита при вземането на инвестиционни решения.

Освен това това съдържание не трябва да се тълкува като финансов съвет, нито има за цел да препоръчва закупуването на конкретен продукт или услуга. MEXC не носи никаква отговорност за загуби, които може да претърпите в резултат на позоваване, използване и/или разчитане на съдържание, публикувано на нашите страници с прогнозни цени на криптовалутите. Важно е да сте наясно, че цените на цифровите активи са изложени на висок пазарен риск и волатилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може както да намалее, така и да се увеличи, и няма гаранция, че ще получите обратно първоначално инвестираната сума. В крайна сметка единствено вие носите отговорност за инвестиционните си решения и MEXC не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Имайте предвид, че миналите резултати не са надежден предсказател за бъдещите резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, които познавате и разбирате свързаните с тях рискове. Внимателно обмислете инвестиционния си опит, финансовото си състояние, инвестиционните си цели и толерантността си към риск и се консултирайте с независим финансов съветник, преди да вземете каквото и да било инвестиционно решение.