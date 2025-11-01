Vies Token (VIES) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Vies Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Vies Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Vies Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000812. Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Vies Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000853. Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VIES е $ 0.000896 с темп на растеж 10.25%. Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VIES е $ 0.000941 с темп на растеж 15.76%. Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VIES за 2029 г. е $ 0.000988 заедно с темп на растеж 21.55%. Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VIES за 2030 г. е $ 0.001037 заедно с темп на растеж 27.63%. Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Vies Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001690. Vies Token (VIES) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Vies Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002752. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000812 0.00%

Текуща статистика на цените на Vies Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 655.82K$ 655.82K $ 655.82K Циркулиращо предлагане 806.38M 806.38M 806.38M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VIES е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VIES има предлагане в обръщение от 806.38M и обща пазарна капитализация от $ 655.82K. Преглед на цената на VIES на живо

Историческа цена на Vies Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Vies Token, текущата цена на Vies Token е 0.000812USD. Циркулиращото предлагане на Vies Token(VIES) е 806.38M VIES , което дава пазарна капитализация от $655,815 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.02% $ 0 $ 0.000846 $ 0.000800

7 дни -18.36% $ -0.000149 $ 0.002617 $ 0.000809

30 дни -68.18% $ -0.000554 $ 0.002617 $ 0.000809 24-часово представяне През последните 24 часа за Vies Token имаше движение в цената от $0 , което представлява -2.02% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Vies Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.002617 и съответно при най-ниска стойност от $0.000809 . Имаше промяна в цената от -18.36% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VIES за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Vies Token бе предмет на промяна от -68.18% , което отразява приблизително $-0.000554 към стойността. Това указва, че за VIES в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Vies Token (VIES)? Модулът за прогноза за цената на Vies Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VIES на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Vies Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VIES и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Vies Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VIES. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VIES, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Vies Token.

Защо е важна прогнозата за цената на VIES?

Прогнозните цени на VIES са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VIES сега? Според вашите прогнози, VIES ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VIES през следващия месец? Според Vies Token (VIES) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VIES цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VIES през 2026 г.? Цената на 1 Vies Token (VIES) днес е -- . Според горния модул за прогнози VIES ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VIES през 2027 г.? Vies Token (VIES) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VIES до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VIESпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Vies Token (VIES) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VIESпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Vies Token (VIES) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VIES през 2030 г.? Цената на 1 Vies Token (VIES) днес е -- . Според горния модул за прогнози VIES ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VIES през 2040 г.? Vies Token (VIES) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VIES до 2040 г.