Получете прогнози за цената на Verse World за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VERSE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Verse World % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Verse World Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Verse World може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.119548. Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Verse World може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.125525. Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VERSE е $ 0.131801 с темп на растеж 10.25%. Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VERSE е $ 0.138391 с темп на растеж 15.76%. Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VERSE за 2029 г. е $ 0.145311 заедно с темп на растеж 21.55%. Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VERSE за 2030 г. е $ 0.152576 заедно с темп на растеж 27.63%. Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Verse World може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.248531. Verse World (VERSE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Verse World може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.404831. Година Цена Растеж 2025 $ 0.119548 0.00%

2026 $ 0.125525 5.00%

2027 $ 0.131801 10.25%

2028 $ 0.138391 15.76%

2029 $ 0.145311 21.55%

2030 $ 0.152576 27.63%

2031 $ 0.160205 34.01%

2032 $ 0.168216 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.176626 47.75%

2034 $ 0.185458 55.13%

2035 $ 0.194731 62.89%

2036 $ 0.204467 71.03%

2037 $ 0.214691 79.59%

2038 $ 0.225425 88.56%

2039 $ 0.236696 97.99%

2040 $ 0.248531 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Verse World за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.119548 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.119564 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.119662 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.120039 0.41% Прогноза за цената на Verse World (VERSE) за деня Прогнозната цена за VERSE на November 1, 2025(Днес) е $0.119548 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Verse World (VERSE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VERSE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.119564 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Verse World (VERSE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VERSE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.119662 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Verse World (VERSE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VERSE е $0.120039 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Verse World Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 11.95M$ 11.95M $ 11.95M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VERSE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VERSE има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 11.95M. Преглед на цената на VERSE на живо

Историческа цена на Verse World Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Verse World, текущата цена на Verse World е 0.119548USD. Циркулиращото предлагане на Verse World(VERSE) е 100.00M VERSE , което дава пазарна капитализация от $11,954,796 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.66% $ -0.000801 $ 0.122734 $ 0.118621

7 дни -7.22% $ -0.008641 $ 0.145962 $ 0.117552

30 дни -17.12% $ -0.020478 $ 0.145962 $ 0.117552 24-часово представяне През последните 24 часа за Verse World имаше движение в цената от $-0.000801 , което представлява -0.66% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Verse World се търгуваше при най-висока стойност от $0.145962 и съответно при най-ниска стойност от $0.117552 . Имаше промяна в цената от -7.22% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VERSE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Verse World бе предмет на промяна от -17.12% , което отразява приблизително $-0.020478 към стойността. Това указва, че за VERSE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Verse World (VERSE)? Модулът за прогноза за цената на Verse World е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VERSE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Verse World през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VERSE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Verse World. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VERSE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VERSE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Verse World.

Защо е важна прогнозата за цената на VERSE?

Прогнозните цени на VERSE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VERSE сега? Според вашите прогнози, VERSE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VERSE през следващия месец? Според Verse World (VERSE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VERSE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VERSE през 2026 г.? Цената на 1 Verse World (VERSE) днес е -- . Според горния модул за прогнози VERSE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VERSE през 2027 г.? Verse World (VERSE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VERSE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VERSEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Verse World (VERSE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VERSEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Verse World (VERSE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VERSE през 2030 г.? Цената на 1 Verse World (VERSE) днес е -- . Според горния модул за прогнози VERSE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VERSE през 2040 г.? Verse World (VERSE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VERSE до 2040 г.