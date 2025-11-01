VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на VALA CAPITAL MARKETS за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VCM през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на VALA CAPITAL MARKETS % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза VALA CAPITAL MARKETS Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, VALA CAPITAL MARKETS може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, VALA CAPITAL MARKETS може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VCM е $ 0 с темп на растеж 10.25%. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VCM е $ 0 с темп на растеж 15.76%. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VCM за 2029 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 21.55%. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VCM за 2030 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 27.63%. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на VALA CAPITAL MARKETS може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на VALA CAPITAL MARKETS може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0. Година Цена Растеж 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на VALA CAPITAL MARKETS за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0 0.41% Прогноза за цената на VALA CAPITAL MARKETS (VCM) за деня Прогнозната цена за VCM на November 1, 2025(Днес) е $0 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на VALA CAPITAL MARKETS (VCM) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VCM, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VCM, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VCM е $0 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на VALA CAPITAL MARKETS Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 568.25K$ 568.25K $ 568.25K Циркулиращо предлагане 8.00B 8.00B 8.00B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VCM е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VCM има предлагане в обръщение от 8.00B и обща пазарна капитализация от $ 568.25K. Преглед на цената на VCM на живо

Историческа цена на VALA CAPITAL MARKETS Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на VALA CAPITAL MARKETS, текущата цена на VALA CAPITAL MARKETS е 0USD. Циркулиращото предлагане на VALA CAPITAL MARKETS(VCM) е 8.00B VCM , което дава пазарна капитализация от $568,245 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.41% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -25.63% $ 0 $ 0.000214 $ 0.000062

30 дни -64.59% $ 0 $ 0.000214 $ 0.000062 24-часово представяне През последните 24 часа за VALA CAPITAL MARKETS имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.41% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни VALA CAPITAL MARKETS се търгуваше при най-висока стойност от $0.000214 и съответно при най-ниска стойност от $0.000062 . Имаше промяна в цената от -25.63% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VCM за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец VALA CAPITAL MARKETS бе предмет на промяна от -64.59% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за VCM в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на VALA CAPITAL MARKETS (VCM)? Модулът за прогноза за цената на VALA CAPITAL MARKETS е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VCM на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за VALA CAPITAL MARKETS през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VCM и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на VALA CAPITAL MARKETS. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VCM. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VCM, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на VALA CAPITAL MARKETS.

Защо е важна прогнозата за цената на VCM?

Прогнозните цени на VCM са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VCM сега? Според вашите прогнози, VCM ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VCM през следващия месец? Според VALA CAPITAL MARKETS (VCM) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VCM цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VCM през 2026 г.? Цената на 1 VALA CAPITAL MARKETS (VCM) днес е -- . Според горния модул за прогнози VCM ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VCM през 2027 г.? VALA CAPITAL MARKETS (VCM) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VCM до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VCMпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, VALA CAPITAL MARKETS (VCM) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VCMпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, VALA CAPITAL MARKETS (VCM) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VCM през 2030 г.? Цената на 1 VALA CAPITAL MARKETS (VCM) днес е -- . Според горния модул за прогнози VCM ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VCM през 2040 г.? VALA CAPITAL MARKETS (VCM) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VCM до 2040 г.