Получете прогнози за цената на Uranus DEX за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне URA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Uranus DEX % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Uranus DEX Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Uranus DEX може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001588. Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Uranus DEX може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001667. Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на URA е $ 0.001751 с темп на растеж 10.25%. Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на URA е $ 0.001838 с темп на растеж 15.76%. Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от URA за 2029 г. е $ 0.001930 заедно с темп на растеж 21.55%. Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от URA за 2030 г. е $ 0.002027 заедно с темп на растеж 27.63%. Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Uranus DEX може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.003302. Uranus DEX (URA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Uranus DEX може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005378. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001588 0.00%

2026 $ 0.001667 5.00%

2027 $ 0.001751 10.25%

2028 $ 0.001838 15.76%

2029 $ 0.001930 21.55%

2030 $ 0.002027 27.63%

2031 $ 0.002128 34.01%

2032 $ 0.002235 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.002346 47.75%

2034 $ 0.002464 55.13%

2035 $ 0.002587 62.89%

2036 $ 0.002716 71.03%

2037 $ 0.002852 79.59%

2038 $ 0.002995 88.56%

2039 $ 0.003144 97.99%

2040 $ 0.003302 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Uranus DEX за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.001588 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.001588 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.001589 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001594 0.41% Прогноза за цената на Uranus DEX (URA) за деня Прогнозната цена за URA на November 1, 2025(Днес) е $0.001588 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Uranus DEX (URA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за URA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001588 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Uranus DEX (URA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за URA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001589 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Uranus DEX (URA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за URA е $0.001594 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Uranus DEX Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Циркулиращо предлагане 999.91M 999.91M 999.91M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на URA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това URA има предлагане в обръщение от 999.91M и обща пазарна капитализация от $ 1.59M. Преглед на цената на URA на живо

Историческа цена на Uranus DEX Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Uranus DEX, текущата цена на Uranus DEX е 0.001588USD. Циркулиращото предлагане на Uranus DEX(URA) е 999.91M URA , което дава пазарна капитализация от $1,588,249 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.51% $ 0 $ 0.001744 $ 0.001371

7 дни -10.24% $ -0.000162 $ 0.003101 $ 0.001416

30 дни -48.63% $ -0.000772 $ 0.003101 $ 0.001416 24-часово представяне През последните 24 часа за Uranus DEX имаше движение в цената от $0 , което представлява 1.51% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Uranus DEX се търгуваше при най-висока стойност от $0.003101 и съответно при най-ниска стойност от $0.001416 . Имаше промяна в цената от -10.24% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на URA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Uranus DEX бе предмет на промяна от -48.63% , което отразява приблизително $-0.000772 към стойността. Това указва, че за URA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Uranus DEX (URA)? Модулът за прогноза за цената на Uranus DEX е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на URA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Uranus DEX през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на URA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Uranus DEX. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на URA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на URA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Uranus DEX.

Защо е важна прогнозата за цената на URA?

Прогнозните цени на URA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в URA сега? Според вашите прогнози, URA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на URA през следващия месец? Според Uranus DEX (URA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната URA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 URA през 2026 г.? Цената на 1 Uranus DEX (URA) днес е -- . Според горния модул за прогнози URA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на URA през 2027 г.? Uranus DEX (URA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 URA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на URAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Uranus DEX (URA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на URAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Uranus DEX (URA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 URA през 2030 г.? Цената на 1 Uranus DEX (URA) днес е -- . Според горния модул за прогнози URA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на URA през 2040 г.? Uranus DEX (URA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 URA до 2040 г.