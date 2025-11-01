Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Tycoon by Shareland за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне TYCOON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Tycoon by Shareland % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Tycoon by Shareland Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Tycoon by Shareland може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006920. Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Tycoon by Shareland може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007266. Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на TYCOON е $ 0.007629 с темп на растеж 10.25%. Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на TYCOON е $ 0.008011 с темп на растеж 15.76%. Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TYCOON за 2029 г. е $ 0.008411 заедно с темп на растеж 21.55%. Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TYCOON за 2030 г. е $ 0.008832 заедно с темп на растеж 27.63%. Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Tycoon by Shareland може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.014386. Tycoon by Shareland (TYCOON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Tycoon by Shareland може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.023434. Година Цена Растеж 2025 $ 0.006920 0.00%

Текуща статистика на цените на Tycoon by Shareland Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.61M Циркулиращо предлагане 233.79M Обем (24 часа) ---- -- Последната цена на TYCOON е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това TYCOON има предлагане в обръщение от 233.79M и обща пазарна капитализация от $ 1.61M. Преглед на цената на TYCOON на живо

Историческа цена на Tycoon by Shareland Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Tycoon by Shareland, текущата цена на Tycoon by Shareland е 0.006920USD. Циркулиращото предлагане на Tycoon by Shareland(TYCOON) е 233.79M TYCOON , което дава пазарна капитализация от $1,613,798 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 420.65% $ 0.005591 $ 0.009300 $ 0.001329

7 дни 194.26% $ 0.013443 $ 0.009300 $ 0.001199

30 дни 151.54% $ 0.010487 $ 0.009300 $ 0.001199 24-часово представяне През последните 24 часа за Tycoon by Shareland имаше движение в цената от $0.005591 , което представлява 420.65% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Tycoon by Shareland се търгуваше при най-висока стойност от $0.009300 и съответно при най-ниска стойност от $0.001199 . Имаше промяна в цената от 194.26% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на TYCOON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Tycoon by Shareland бе предмет на промяна от 151.54% , което отразява приблизително $0.010487 към стойността. Това указва, че за TYCOON в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Tycoon by Shareland (TYCOON)? Модулът за прогноза за цената на Tycoon by Shareland е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на TYCOON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Tycoon by Shareland през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на TYCOON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Tycoon by Shareland. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на TYCOON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на TYCOON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Tycoon by Shareland.

Защо е важна прогнозата за цената на TYCOON?

Прогнозните цени на TYCOON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в TYCOON сега? Според вашите прогнози, TYCOON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на TYCOON през следващия месец? Според Tycoon by Shareland (TYCOON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната TYCOON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 TYCOON през 2026 г.? Цената на 1 Tycoon by Shareland (TYCOON) днес е -- . Според горния модул за прогнози TYCOON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на TYCOON през 2027 г.? Tycoon by Shareland (TYCOON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TYCOON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на TYCOONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Tycoon by Shareland (TYCOON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на TYCOONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Tycoon by Shareland (TYCOON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 TYCOON през 2030 г.? Цената на 1 Tycoon by Shareland (TYCOON) днес е -- . Според горния модул за прогнози TYCOON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на TYCOON през 2040 г.? Tycoon by Shareland (TYCOON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 TYCOON до 2040 г.