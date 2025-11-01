this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цената (USD)

this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, this is a special memecoin може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000012. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, this is a special memecoin може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000013. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на TISM е $ 0.000014 с темп на растеж 10.25%. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на TISM е $ 0.000014 с темп на растеж 15.76%. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TISM за 2029 г. е $ 0.000015 заедно с темп на растеж 21.55%. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от TISM за 2030 г. е $ 0.000016 заедно с темп на растеж 27.63%. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на this is a special memecoin може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000026. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на this is a special memecoin може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000043.

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000012 0.41% Прогноза за цената на this is a special memecoin (TISM) за деня Прогнозната цена за TISM на November 1, 2025(Днес) е $0.000012 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на this is a special memecoin (TISM) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за TISM, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000012 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за TISM, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000012 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. this is a special memecoin (TISM) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за TISM е $0.000012 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на this is a special memecoin Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Циркулиращо предлагане 926.76M 926.76M 926.76M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на TISM е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това TISM има предлагане в обръщение от 926.76M и обща пазарна капитализация от $ 11.84K. Преглед на цената на TISM на живо

Историческа цена на this is a special memecoin Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на this is a special memecoin, текущата цена на this is a special memecoin е 0.000012USD. Циркулиращото предлагане на this is a special memecoin(TISM) е 926.76M TISM , което дава пазарна капитализация от $11,835.58 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -1.09% $ 0 $ 0.000013 $ 0.000012

7 дни -2.23% $ -0.000000 $ 0.000025 $ 0.000012

30 дни -48.57% $ -0.000006 $ 0.000025 $ 0.000012 24-часово представяне През последните 24 часа за this is a special memecoin имаше движение в цената от $0 , което представлява -1.09% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни this is a special memecoin се търгуваше при най-висока стойност от $0.000025 и съответно при най-ниска стойност от $0.000012 . Имаше промяна в цената от -2.23% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на TISM за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец this is a special memecoin бе предмет на промяна от -48.57% , което отразява приблизително $-0.000006 към стойността. Това указва, че за TISM в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на this is a special memecoin (TISM)? Модулът за прогноза за цената на this is a special memecoin е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на TISM на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за this is a special memecoin през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на TISM и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на this is a special memecoin. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на TISM. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на TISM, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на this is a special memecoin.

Защо е важна прогнозата за цената на TISM?

Прогнозните цени на TISM са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

