Получете прогнози за цената на Theo Short Duration US Treasury Fund за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне THBILL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Theo Short Duration US Treasury Fund % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Theo Short Duration US Treasury Fund Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Theo Short Duration US Treasury Fund може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1.011. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Theo Short Duration US Treasury Fund може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0615. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на THBILL е $ 1.1146 с темп на растеж 10.25%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на THBILL е $ 1.1703 с темп на растеж 15.76%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от THBILL за 2029 г. е $ 1.2288 заедно с темп на растеж 21.55%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от THBILL за 2030 г. е $ 1.2903 заедно с темп на растеж 27.63%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Theo Short Duration US Treasury Fund може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.1017. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Theo Short Duration US Treasury Fund може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.4236. Година Цена Растеж 2025 $ 1.011 0.00%

Текуща статистика на цените на Theo Short Duration US Treasury Fund Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 156.16M$ 156.16M $ 156.16M Циркулиращо предлагане 154.49M 154.49M 154.49M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на THBILL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това THBILL има предлагане в обръщение от 154.49M и обща пазарна капитализация от $ 156.16M. Преглед на цената на THBILL на живо

Историческа цена на Theo Short Duration US Treasury Fund Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Theo Short Duration US Treasury Fund, текущата цена на Theo Short Duration US Treasury Fund е 1.011USD. Циркулиращото предлагане на Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) е 154.49M THBILL , което дава пазарна капитализация от $156,157,687 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.02% $ -0.000248 $ 1.019 $ 1.006

7 дни 0.04% $ 0.000360 $ 1.0182 $ 1.0033

30 дни 0.58% $ 0.005825 $ 1.0182 $ 1.0033 24-часово представяне През последните 24 часа за Theo Short Duration US Treasury Fund имаше движение в цената от $-0.000248 , което представлява -0.02% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Theo Short Duration US Treasury Fund се търгуваше при най-висока стойност от $1.0182 и съответно при най-ниска стойност от $1.0033 . Имаше промяна в цената от 0.04% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на THBILL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Theo Short Duration US Treasury Fund бе предмет на промяна от 0.58% , което отразява приблизително $0.005825 към стойността. Това указва, че за THBILL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)? Модулът за прогноза за цената на Theo Short Duration US Treasury Fund е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на THBILL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Theo Short Duration US Treasury Fund през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на THBILL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Theo Short Duration US Treasury Fund. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на THBILL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на THBILL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Theo Short Duration US Treasury Fund.

Защо е важна прогнозата за цената на THBILL?

Прогнозните цени на THBILL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в THBILL сега? Според вашите прогнози, THBILL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на THBILL през следващия месец? Според Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната THBILL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 THBILL през 2026 г.? Цената на 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) днес е -- . Според горния модул за прогнози THBILL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на THBILL през 2027 г.? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 THBILL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на THBILLпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на THBILLпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 THBILL през 2030 г.? Цената на 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) днес е -- . Според горния модул за прогнози THBILL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на THBILL през 2040 г.? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 THBILL до 2040 г.