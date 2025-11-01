THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на THE SUBSTANCE за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне DOSE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на DOSE

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на THE SUBSTANCE % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза THE SUBSTANCE Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, THE SUBSTANCE може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, THE SUBSTANCE може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на DOSE е $ 0 с темп на растеж 10.25%. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на DOSE е $ 0 с темп на растеж 15.76%. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DOSE за 2029 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 21.55%. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DOSE за 2030 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 27.63%. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на THE SUBSTANCE може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на THE SUBSTANCE може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0. Година Цена Растеж 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на THE SUBSTANCE за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0 0.41% Прогноза за цената на THE SUBSTANCE (DOSE) за деня Прогнозната цена за DOSE на November 1, 2025(Днес) е $0 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на THE SUBSTANCE (DOSE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за DOSE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за DOSE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. THE SUBSTANCE (DOSE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за DOSE е $0 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на THE SUBSTANCE Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на DOSE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това DOSE има предлагане в обръщение от 1000.00M и обща пазарна капитализация от $ 71.84K. Преглед на цената на DOSE на живо

Историческа цена на THE SUBSTANCE Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на THE SUBSTANCE, текущата цена на THE SUBSTANCE е 0USD. Циркулиращото предлагане на THE SUBSTANCE(DOSE) е 1000.00M DOSE , което дава пазарна капитализация от $71,835 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.23% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -9.72% $ 0 $ 0.000112 $ 0.000070

30 дни -36.42% $ 0 $ 0.000112 $ 0.000070 24-часово представяне През последните 24 часа за THE SUBSTANCE имаше движение в цената от $0 , което представлява -2.23% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни THE SUBSTANCE се търгуваше при най-висока стойност от $0.000112 и съответно при най-ниска стойност от $0.000070 . Имаше промяна в цената от -9.72% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DOSE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец THE SUBSTANCE бе предмет на промяна от -36.42% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за DOSE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на THE SUBSTANCE (DOSE)? Модулът за прогноза за цената на THE SUBSTANCE е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DOSE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за THE SUBSTANCE през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DOSE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на THE SUBSTANCE. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DOSE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DOSE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на THE SUBSTANCE.

Защо е важна прогнозата за цената на DOSE?

Прогнозните цени на DOSE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в DOSE сега? Според вашите прогнози, DOSE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на DOSE през следващия месец? Според THE SUBSTANCE (DOSE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната DOSE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 DOSE през 2026 г.? Цената на 1 THE SUBSTANCE (DOSE) днес е -- . Според горния модул за прогнози DOSE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на DOSE през 2027 г.? THE SUBSTANCE (DOSE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DOSE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на DOSEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, THE SUBSTANCE (DOSE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на DOSEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, THE SUBSTANCE (DOSE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 DOSE през 2030 г.? Цената на 1 THE SUBSTANCE (DOSE) днес е -- . Според горния модул за прогнози DOSE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на DOSE през 2040 г.? THE SUBSTANCE (DOSE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DOSE до 2040 г. Регистрирайте се сега