Получете прогнози за цената на The Odor за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ODOR през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на The Odor % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза The Odor Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, The Odor може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000177. The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, The Odor може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000186. The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ODOR е $ 0.000196 с темп на растеж 10.25%. The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ODOR е $ 0.000205 с темп на растеж 15.76%. The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ODOR за 2029 г. е $ 0.000216 заедно с темп на растеж 21.55%. The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ODOR за 2030 г. е $ 0.000226 заедно с темп на растеж 27.63%. The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на The Odor може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000369. The Odor (ODOR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на The Odor може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000602. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000177 0.00%

2026 $ 0.000186 5.00%

2027 $ 0.000196 10.25%

2028 $ 0.000205 15.76%

2029 $ 0.000216 21.55%

2030 $ 0.000226 27.63%

2031 $ 0.000238 34.01%

2032 $ 0.000250 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000262 47.75%

2034 $ 0.000275 55.13%

2035 $ 0.000289 62.89%

2036 $ 0.000304 71.03%

2037 $ 0.000319 79.59%

2038 $ 0.000335 88.56%

2039 $ 0.000352 97.99%

2040 $ 0.000369 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на The Odor за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000177 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000177 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000178 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000178 0.41% Прогноза за цената на The Odor (ODOR) за деня Прогнозната цена за ODOR на November 1, 2025(Днес) е $0.000177 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на The Odor (ODOR) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ODOR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000177 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. The Odor (ODOR) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ODOR, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000178 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. The Odor (ODOR) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ODOR е $0.000178 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на The Odor Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 87.50K$ 87.50K $ 87.50K Циркулиращо предлагане 500.45M 500.45M 500.45M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ODOR е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ODOR има предлагане в обръщение от 500.45M и обща пазарна капитализация от $ 87.50K. Преглед на цената на ODOR на живо

Историческа цена на The Odor Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на The Odor, текущата цена на The Odor е 0.000177USD. Циркулиращото предлагане на The Odor(ODOR) е 500.45M ODOR , което дава пазарна капитализация от $87,504 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.77% $ 0 $ 0.000183 $ 0.000172

7 дни -3.94% $ -0.000007 $ 0.000231 $ 0.000159

30 дни 10.13% $ 0.000018 $ 0.000231 $ 0.000159 24-часово представяне През последните 24 часа за The Odor имаше движение в цената от $0 , което представлява 1.77% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни The Odor се търгуваше при най-висока стойност от $0.000231 и съответно при най-ниска стойност от $0.000159 . Имаше промяна в цената от -3.94% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ODOR за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец The Odor бе предмет на промяна от 10.13% , което отразява приблизително $0.000018 към стойността. Това указва, че за ODOR в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на The Odor (ODOR)? Модулът за прогноза за цената на The Odor е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ODOR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за The Odor през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ODOR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на The Odor. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ODOR. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ODOR, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на The Odor.

Защо е важна прогнозата за цената на ODOR?

Прогнозните цени на ODOR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ODOR сега? Според вашите прогнози, ODOR ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ODOR през следващия месец? Според The Odor (ODOR) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ODOR цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ODOR през 2026 г.? Цената на 1 The Odor (ODOR) днес е -- . Според горния модул за прогнози ODOR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ODOR през 2027 г.? The Odor (ODOR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ODOR до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ODORпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, The Odor (ODOR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ODORпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, The Odor (ODOR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ODOR през 2030 г.? Цената на 1 The Odor (ODOR) днес е -- . Според горния модул за прогнози ODOR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ODOR през 2040 г.? The Odor (ODOR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ODOR до 2040 г.