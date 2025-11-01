The Last Job (QUIT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на The Last Job за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне QUIT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на The Last Job % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза The Last Job Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, The Last Job може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000160. The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, The Last Job може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000168. The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на QUIT е $ 0.000176 с темп на растеж 10.25%. The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на QUIT е $ 0.000185 с темп на растеж 15.76%. The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от QUIT за 2029 г. е $ 0.000194 заедно с темп на растеж 21.55%. The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от QUIT за 2030 г. е $ 0.000204 заедно с темп на растеж 27.63%. The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на The Last Job може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000332. The Last Job (QUIT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на The Last Job може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000542. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000160 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000160 0.41% Прогноза за цената на The Last Job (QUIT) за деня Прогнозната цена за QUIT на November 1, 2025(Днес) е $0.000160 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на The Last Job (QUIT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за QUIT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000160 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. The Last Job (QUIT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за QUIT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000160 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. The Last Job (QUIT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за QUIT е $0.000160 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на The Last Job Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 158.47K$ 158.47K $ 158.47K Циркулиращо предлагане 989.79M 989.79M 989.79M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на QUIT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това QUIT има предлагане в обръщение от 989.79M и обща пазарна капитализация от $ 158.47K. Преглед на цената на QUIT на живо

Историческа цена на The Last Job Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на The Last Job, текущата цена на The Last Job е 0.000160USD. Циркулиращото предлагане на The Last Job(QUIT) е 989.79M QUIT , което дава пазарна капитализация от $158,467 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 14.94% $ 0 $ 0.000208 $ 0.000133

7 дни -52.55% $ -0.000084 $ 0.000372 $ 0.000115

30 дни 0.00% $ 0 $ 0.000372 $ 0.000115 24-часово представяне През последните 24 часа за The Last Job имаше движение в цената от $0 , което представлява 14.94% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни The Last Job се търгуваше при най-висока стойност от $0.000372 и съответно при най-ниска стойност от $0.000115 . Имаше промяна в цената от -52.55% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на QUIT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец The Last Job бе предмет на промяна от 0.00% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за QUIT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на The Last Job (QUIT)? Модулът за прогноза за цената на The Last Job е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на QUIT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за The Last Job през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на QUIT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на The Last Job. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на QUIT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на QUIT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на The Last Job.

Защо е важна прогнозата за цената на QUIT?

Прогнозните цени на QUIT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в QUIT сега? Според вашите прогнози, QUIT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на QUIT през следващия месец? Според The Last Job (QUIT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната QUIT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 QUIT през 2026 г.? Цената на 1 The Last Job (QUIT) днес е -- . Според горния модул за прогнози QUIT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на QUIT през 2027 г.? The Last Job (QUIT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 QUIT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на QUITпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, The Last Job (QUIT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на QUITпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, The Last Job (QUIT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 QUIT през 2030 г.? Цената на 1 The Last Job (QUIT) днес е -- . Според горния модул за прогнози QUIT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на QUIT през 2040 г.? The Last Job (QUIT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 QUIT до 2040 г.