Получете прогнози за цената на the face of sarcasm за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне KAPPA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на the face of sarcasm % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза the face of sarcasm Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, the face of sarcasm може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000047. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, the face of sarcasm може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000050. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на KAPPA е $ 0.000052 с темп на растеж 10.25%. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на KAPPA е $ 0.000055 с темп на растеж 15.76%. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KAPPA за 2029 г. е $ 0.000058 заедно с темп на растеж 21.55%. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KAPPA за 2030 г. е $ 0.000061 заедно с темп на растеж 27.63%. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на the face of sarcasm може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000099. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на the face of sarcasm може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000162. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000047 0.00%

2026 $ 0.000050 5.00%

2027 $ 0.000052 10.25%

2028 $ 0.000055 15.76%

2029 $ 0.000058 21.55%

2030 $ 0.000061 27.63%

2031 $ 0.000064 34.01%

2032 $ 0.000067 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000070 47.75%

2034 $ 0.000074 55.13%

2035 $ 0.000077 62.89%

2036 $ 0.000081 71.03%

2037 $ 0.000085 79.59%

2038 $ 0.000090 88.56%

2039 $ 0.000094 97.99%

2040 $ 0.000099 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на the face of sarcasm за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000047 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000047 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000047 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000048 0.41% Прогноза за цената на the face of sarcasm (KAPPA) за деня Прогнозната цена за KAPPA на November 1, 2025(Днес) е $0.000047 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на the face of sarcasm (KAPPA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за KAPPA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000047 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за KAPPA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000047 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. the face of sarcasm (KAPPA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за KAPPA е $0.000048 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на the face of sarcasm Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 32.02K$ 32.02K $ 32.02K Циркулиращо предлагане 668.81M 668.81M 668.81M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на KAPPA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това KAPPA има предлагане в обръщение от 668.81M и обща пазарна капитализация от $ 32.02K. Преглед на цената на KAPPA на живо

Историческа цена на the face of sarcasm Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на the face of sarcasm, текущата цена на the face of sarcasm е 0.000047USD. Циркулиращото предлагане на the face of sarcasm(KAPPA) е 668.81M KAPPA , което дава пазарна капитализация от $32,022 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -15.56% $ 0 $ 0.000057 $ 0.000047

7 дни -26.92% $ -0.000012 $ 0.000135 $ 0.000051

30 дни -64.64% $ -0.000030 $ 0.000135 $ 0.000051 24-часово представяне През последните 24 часа за the face of sarcasm имаше движение в цената от $0 , което представлява -15.56% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни the face of sarcasm се търгуваше при най-висока стойност от $0.000135 и съответно при най-ниска стойност от $0.000051 . Имаше промяна в цената от -26.92% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на KAPPA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец the face of sarcasm бе предмет на промяна от -64.64% , което отразява приблизително $-0.000030 към стойността. Това указва, че за KAPPA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на the face of sarcasm (KAPPA)? Модулът за прогноза за цената на the face of sarcasm е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на KAPPA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за the face of sarcasm през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на KAPPA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на the face of sarcasm. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на KAPPA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на KAPPA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на the face of sarcasm.

Защо е важна прогнозата за цената на KAPPA?

Прогнозните цени на KAPPA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в KAPPA сега? Според вашите прогнози, KAPPA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на KAPPA през следващия месец? Според the face of sarcasm (KAPPA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната KAPPA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 KAPPA през 2026 г.? Цената на 1 the face of sarcasm (KAPPA) днес е -- . Според горния модул за прогнози KAPPA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на KAPPA през 2027 г.? the face of sarcasm (KAPPA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 KAPPA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на KAPPAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, the face of sarcasm (KAPPA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на KAPPAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, the face of sarcasm (KAPPA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 KAPPA през 2030 г.? Цената на 1 the face of sarcasm (KAPPA) днес е -- . Според горния модул за прогнози KAPPA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на KAPPA през 2040 г.? the face of sarcasm (KAPPA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 KAPPA до 2040 г. Регистрирайте се сега