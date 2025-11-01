Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Tharwa USD за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне THUSD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Tharwa USD % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Tharwa USD Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Tharwa USD може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.998747. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Tharwa USD може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0486. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на THUSD е $ 1.1011 с темп на растеж 10.25%. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на THUSD е $ 1.1561 с темп на растеж 15.76%. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от THUSD за 2029 г. е $ 1.2139 заедно с темп на растеж 21.55%. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от THUSD за 2030 г. е $ 1.2746 заедно с темп на растеж 27.63%. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Tharwa USD може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.0763. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Tharwa USD може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.3821. Година Цена Растеж 2025 $ 0.998747 0.00%

2026 $ 1.0486 5.00%

2027 $ 1.1011 10.25%

2028 $ 1.1561 15.76%

2029 $ 1.2139 21.55%

2030 $ 1.2746 27.63%

2031 $ 1.3384 34.01%

2032 $ 1.4053 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4756 47.75%

2034 $ 1.5493 55.13%

2035 $ 1.6268 62.89%

2036 $ 1.7081 71.03%

2037 $ 1.7936 79.59%

2038 $ 1.8832 88.56%

2039 $ 1.9774 97.99%

2040 $ 2.0763 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Tharwa USD за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.998747 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.998883 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.999704 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1.0028 0.41% Прогноза за цената на Tharwa USD (THUSD) за деня Прогнозната цена за THUSD на November 1, 2025(Днес) е $0.998747 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Tharwa USD (THUSD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за THUSD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.998883 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за THUSD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.999704 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Tharwa USD (THUSD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за THUSD е $1.0028 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Tharwa USD Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 686.86K$ 686.86K $ 686.86K Циркулиращо предлагане 687.73K 687.73K 687.73K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на THUSD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това THUSD има предлагане в обръщение от 687.73K и обща пазарна капитализация от $ 686.86K. Преглед на цената на THUSD на живо

Историческа цена на Tharwa USD Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Tharwa USD, текущата цена на Tharwa USD е 0.998747USD. Циркулиращото предлагане на Tharwa USD(THUSD) е 687.73K THUSD , което дава пазарна капитализация от $686,864 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.03% $ 0.000342 $ 1.003 $ 0.995856

7 дни 0.05% $ 0.000506 $ 1.0022 $ 0.998113

30 дни 0.12% $ 0.001237 $ 1.0022 $ 0.998113 24-часово представяне През последните 24 часа за Tharwa USD имаше движение в цената от $0.000342 , което представлява 0.03% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Tharwa USD се търгуваше при най-висока стойност от $1.0022 и съответно при най-ниска стойност от $0.998113 . Имаше промяна в цената от 0.05% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на THUSD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Tharwa USD бе предмет на промяна от 0.12% , което отразява приблизително $0.001237 към стойността. Това указва, че за THUSD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Tharwa USD (THUSD)? Модулът за прогноза за цената на Tharwa USD е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на THUSD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Tharwa USD през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на THUSD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Tharwa USD. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на THUSD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на THUSD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Tharwa USD.

Защо е важна прогнозата за цената на THUSD?

Прогнозните цени на THUSD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в THUSD сега? Според вашите прогнози, THUSD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на THUSD през следващия месец? Според Tharwa USD (THUSD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната THUSD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 THUSD през 2026 г.? Цената на 1 Tharwa USD (THUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози THUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на THUSD през 2027 г.? Tharwa USD (THUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 THUSD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на THUSDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Tharwa USD (THUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на THUSDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Tharwa USD (THUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 THUSD през 2030 г.? Цената на 1 Tharwa USD (THUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози THUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на THUSD през 2040 г.? Tharwa USD (THUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 THUSD до 2040 г.