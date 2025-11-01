Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Suzaku Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SUZ през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на SUZ

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Suzaku Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Suzaku Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Suzaku Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.049521. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Suzaku Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.051997. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SUZ е $ 0.054597 с темп на растеж 10.25%. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SUZ е $ 0.057327 с темп на растеж 15.76%. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SUZ за 2029 г. е $ 0.060193 заедно с темп на растеж 21.55%. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SUZ за 2030 г. е $ 0.063203 заедно с темп на растеж 27.63%. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Suzaku Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.102951. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Suzaku Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.167696. Година Цена Растеж 2025 $ 0.049521 0.00%

2026 $ 0.051997 5.00%

2027 $ 0.054597 10.25%

2028 $ 0.057327 15.76%

2029 $ 0.060193 21.55%

2030 $ 0.063203 27.63%

2031 $ 0.066363 34.01%

2032 $ 0.069681 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.073165 47.75%

2034 $ 0.076823 55.13%

2035 $ 0.080664 62.89%

2036 $ 0.084698 71.03%

2037 $ 0.088933 79.59%

2038 $ 0.093379 88.56%

2039 $ 0.098048 97.99%

2040 $ 0.102951 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Suzaku Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.049521 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.049528 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.049568 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.049724 0.41% Прогноза за цената на Suzaku Token (SUZ) за деня Прогнозната цена за SUZ на November 1, 2025(Днес) е $0.049521 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Suzaku Token (SUZ) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SUZ, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.049528 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SUZ, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.049568 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Suzaku Token (SUZ) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SUZ е $0.049724 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Suzaku Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Циркулиращо предлагане 28.87M 28.87M 28.87M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SUZ е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SUZ има предлагане в обръщение от 28.87M и обща пазарна капитализация от $ 1.43M. Преглед на цената на SUZ на живо

Историческа цена на Suzaku Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Suzaku Token, текущата цена на Suzaku Token е 0.049521USD. Циркулиращото предлагане на Suzaku Token(SUZ) е 28.87M SUZ , което дава пазарна капитализация от $1,428,137 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.35% $ 0.000170 $ 0.050091 $ 0.048648

7 дни 3.21% $ 0.001589 $ 0.089107 $ 0.047831

30 дни -43.99% $ -0.021788 $ 0.089107 $ 0.047831 24-часово представяне През последните 24 часа за Suzaku Token имаше движение в цената от $0.000170 , което представлява 0.35% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Suzaku Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.089107 и съответно при най-ниска стойност от $0.047831 . Имаше промяна в цената от 3.21% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SUZ за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Suzaku Token бе предмет на промяна от -43.99% , което отразява приблизително $-0.021788 към стойността. Това указва, че за SUZ в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Suzaku Token (SUZ)? Модулът за прогноза за цената на Suzaku Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SUZ на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Suzaku Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SUZ и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Suzaku Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SUZ. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SUZ, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Suzaku Token.

Защо е важна прогнозата за цената на SUZ?

Прогнозните цени на SUZ са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SUZ сега? Според вашите прогнози, SUZ ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SUZ през следващия месец? Според Suzaku Token (SUZ) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SUZ цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SUZ през 2026 г.? Цената на 1 Suzaku Token (SUZ) днес е -- . Според горния модул за прогнози SUZ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SUZ през 2027 г.? Suzaku Token (SUZ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SUZ до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SUZпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Suzaku Token (SUZ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SUZпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Suzaku Token (SUZ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SUZ през 2030 г.? Цената на 1 Suzaku Token (SUZ) днес е -- . Според горния модул за прогнози SUZ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SUZ през 2040 г.? Suzaku Token (SUZ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SUZ до 2040 г. Регистрирайте се сега