Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Stool Prisondente за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне JAILSTOOL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на JAILSTOOL

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Stool Prisondente % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Stool Prisondente Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Stool Prisondente може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002455. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Stool Prisondente може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002578. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на JAILSTOOL е $ 0.002707 с темп на растеж 10.25%. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на JAILSTOOL е $ 0.002842 с темп на растеж 15.76%. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JAILSTOOL за 2029 г. е $ 0.002984 заедно с темп на растеж 21.55%. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JAILSTOOL за 2030 г. е $ 0.003133 заедно с темп на растеж 27.63%. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Stool Prisondente може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005104. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Stool Prisondente може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.008314. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002455 0.00%

2026 $ 0.002578 5.00%

2027 $ 0.002707 10.25%

2028 $ 0.002842 15.76%

2029 $ 0.002984 21.55%

2030 $ 0.003133 27.63%

2031 $ 0.003290 34.01%

2032 $ 0.003455 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.003627 47.75%

2034 $ 0.003809 55.13%

2035 $ 0.003999 62.89%

2036 $ 0.004199 71.03%

2037 $ 0.004409 79.59%

2038 $ 0.004630 88.56%

2039 $ 0.004861 97.99%

2040 $ 0.005104 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Stool Prisondente за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.002455 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.002455 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.002457 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.002465 0.41% Прогноза за цената на Stool Prisondente (JAILSTOOL) за деня Прогнозната цена за JAILSTOOL на November 1, 2025(Днес) е $0.002455 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Stool Prisondente (JAILSTOOL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за JAILSTOOL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002455 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за JAILSTOOL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002457 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Stool Prisondente (JAILSTOOL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за JAILSTOOL е $0.002465 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Stool Prisondente Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Циркулиращо предлагане 999.85M 999.85M 999.85M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на JAILSTOOL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това JAILSTOOL има предлагане в обръщение от 999.85M и обща пазарна капитализация от $ 2.46M. Преглед на цената на JAILSTOOL на живо

Историческа цена на Stool Prisondente Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Stool Prisondente, текущата цена на Stool Prisondente е 0.002455USD. Циркулиращото предлагане на Stool Prisondente(JAILSTOOL) е 999.85M JAILSTOOL , което дава пазарна капитализация от $2,456,307 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.70% $ 0 $ 0.002538 $ 0.002436

7 дни 3.08% $ 0.000075 $ 0.003048 $ 0.002365

30 дни -17.46% $ -0.000428 $ 0.003048 $ 0.002365 24-часово представяне През последните 24 часа за Stool Prisondente имаше движение в цената от $0 , което представлява -0.70% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Stool Prisondente се търгуваше при най-висока стойност от $0.003048 и съответно при най-ниска стойност от $0.002365 . Имаше промяна в цената от 3.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на JAILSTOOL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Stool Prisondente бе предмет на промяна от -17.46% , което отразява приблизително $-0.000428 към стойността. Това указва, че за JAILSTOOL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Stool Prisondente (JAILSTOOL)? Модулът за прогноза за цената на Stool Prisondente е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на JAILSTOOL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Stool Prisondente през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на JAILSTOOL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Stool Prisondente. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на JAILSTOOL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на JAILSTOOL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Stool Prisondente.

Защо е важна прогнозата за цената на JAILSTOOL?

Прогнозните цени на JAILSTOOL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в JAILSTOOL сега? Според вашите прогнози, JAILSTOOL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на JAILSTOOL през следващия месец? Според Stool Prisondente (JAILSTOOL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната JAILSTOOL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 JAILSTOOL през 2026 г.? Цената на 1 Stool Prisondente (JAILSTOOL) днес е -- . Според горния модул за прогнози JAILSTOOL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на JAILSTOOL през 2027 г.? Stool Prisondente (JAILSTOOL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JAILSTOOL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на JAILSTOOLпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Stool Prisondente (JAILSTOOL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на JAILSTOOLпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Stool Prisondente (JAILSTOOL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 JAILSTOOL през 2030 г.? Цената на 1 Stool Prisondente (JAILSTOOL) днес е -- . Според горния модул за прогнози JAILSTOOL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на JAILSTOOL през 2040 г.? Stool Prisondente (JAILSTOOL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JAILSTOOL до 2040 г. Регистрирайте се сега