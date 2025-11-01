STAX Token (STAX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на STAX Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне STAX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на STAX Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза STAX Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, STAX Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007195. STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, STAX Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007555. STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на STAX е $ 0.007933 с темп на растеж 10.25%. STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на STAX е $ 0.008329 с темп на растеж 15.76%. STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от STAX за 2029 г. е $ 0.008746 заедно с темп на растеж 21.55%. STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от STAX за 2030 г. е $ 0.009183 заедно с темп на растеж 27.63%. STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на STAX Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.014959. STAX Token (STAX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на STAX Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.024367. Година Цена Растеж 2025 $ 0.007195 0.00%

2026 $ 0.007555 5.00%

2027 $ 0.007933 10.25%

2028 $ 0.008329 15.76%

2029 $ 0.008746 21.55%

2030 $ 0.009183 27.63%

2031 $ 0.009642 34.01%

2032 $ 0.010125 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.010631 47.75%

2034 $ 0.011162 55.13%

2035 $ 0.011720 62.89%

2036 $ 0.012307 71.03%

2037 $ 0.012922 79.59%

2038 $ 0.013568 88.56%

2039 $ 0.014246 97.99%

2040 $ 0.014959 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на STAX Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.007195 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.007196 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.007202 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.007225 0.41% Прогноза за цената на STAX Token (STAX) за деня Прогнозната цена за STAX на November 1, 2025(Днес) е $0.007195 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на STAX Token (STAX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за STAX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.007196 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. STAX Token (STAX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за STAX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.007202 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. STAX Token (STAX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за STAX е $0.007225 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на STAX Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 7.23M$ 7.23M $ 7.23M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на STAX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това STAX има предлагане в обръщение от 1.00B и обща пазарна капитализация от $ 7.23M. Преглед на цената на STAX на живо

Историческа цена на STAX Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на STAX Token, текущата цена на STAX Token е 0.007195USD. Циркулиращото предлагане на STAX Token(STAX) е 1.00B STAX , което дава пазарна капитализация от $7,225,930 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -10.37% $ -0.000833 $ 0.008247 $ 0.006996

7 дни -39.84% $ -0.002867 $ 0.015444 $ 0.006998

30 дни -53.74% $ -0.003867 $ 0.015444 $ 0.006998 24-часово представяне През последните 24 часа за STAX Token имаше движение в цената от $-0.000833 , което представлява -10.37% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни STAX Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.015444 и съответно при най-ниска стойност от $0.006998 . Имаше промяна в цената от -39.84% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на STAX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец STAX Token бе предмет на промяна от -53.74% , което отразява приблизително $-0.003867 към стойността. Това указва, че за STAX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на STAX Token (STAX)? Модулът за прогноза за цената на STAX Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на STAX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за STAX Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на STAX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на STAX Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на STAX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на STAX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на STAX Token.

Защо е важна прогнозата за цената на STAX?

Прогнозните цени на STAX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в STAX сега? Според вашите прогнози, STAX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на STAX през следващия месец? Според STAX Token (STAX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната STAX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 STAX през 2026 г.? Цената на 1 STAX Token (STAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози STAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на STAX през 2027 г.? STAX Token (STAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 STAX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на STAXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, STAX Token (STAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на STAXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, STAX Token (STAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 STAX през 2030 г.? Цената на 1 STAX Token (STAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози STAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на STAX през 2040 г.? STAX Token (STAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 STAX до 2040 г.