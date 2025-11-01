Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Staked msUSD за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SMSUSD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на SMSUSD

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Staked msUSD % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Staked msUSD Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Staked msUSD може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.694562. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Staked msUSD може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.729290. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SMSUSD е $ 0.765754 с темп на растеж 10.25%. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SMSUSD е $ 0.804042 с темп на растеж 15.76%. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SMSUSD за 2029 г. е $ 0.844244 заедно с темп на растеж 21.55%. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SMSUSD за 2030 г. е $ 0.886456 заедно с темп на растеж 27.63%. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Staked msUSD може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 1.4439. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Staked msUSD може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 2.3520. Година Цена Растеж 2025 $ 0.694562 0.00%

2026 $ 0.729290 5.00%

2027 $ 0.765754 10.25%

2028 $ 0.804042 15.76%

2029 $ 0.844244 21.55%

2030 $ 0.886456 27.63%

2031 $ 0.930779 34.01%

2032 $ 0.977318 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.0261 47.75%

2034 $ 1.0774 55.13%

2035 $ 1.1313 62.89%

2036 $ 1.1879 71.03%

2037 $ 1.2473 79.59%

2038 $ 1.3097 88.56%

2039 $ 1.3751 97.99%

2040 $ 1.4439 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Staked msUSD за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.694562 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.694657 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.695228 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.697416 0.41% Прогноза за цената на Staked msUSD (SMSUSD) за деня Прогнозната цена за SMSUSD на November 1, 2025(Днес) е $0.694562 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Staked msUSD (SMSUSD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SMSUSD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.694657 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SMSUSD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.695228 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Staked msUSD (SMSUSD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SMSUSD е $0.697416 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Staked msUSD Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Циркулиращо предлагане 2.43M 2.43M 2.43M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SMSUSD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SMSUSD има предлагане в обръщение от 2.43M и обща пазарна капитализация от $ 4.06M. Преглед на цената на SMSUSD на живо

Историческа цена на Staked msUSD Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Staked msUSD, текущата цена на Staked msUSD е 0.694562USD. Циркулиращото предлагане на Staked msUSD(SMSUSD) е 2.43M SMSUSD , което дава пазарна капитализация от $4,057,232 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 0.00% $ 0 $ 0.697088 $ 0.697088

30 дни -31.92% $ -0.221705 $ 0.697088 $ 0.697088 24-часово представяне През последните 24 часа за Staked msUSD имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Staked msUSD се търгуваше при най-висока стойност от $0.697088 и съответно при най-ниска стойност от $0.697088 . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SMSUSD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Staked msUSD бе предмет на промяна от -31.92% , което отразява приблизително $-0.221705 към стойността. Това указва, че за SMSUSD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Staked msUSD (SMSUSD)? Модулът за прогноза за цената на Staked msUSD е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SMSUSD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Staked msUSD през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SMSUSD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Staked msUSD. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SMSUSD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SMSUSD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Staked msUSD.

Защо е важна прогнозата за цената на SMSUSD?

Прогнозните цени на SMSUSD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SMSUSD сега? Според вашите прогнози, SMSUSD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SMSUSD през следващия месец? Според Staked msUSD (SMSUSD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SMSUSD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SMSUSD през 2026 г.? Цената на 1 Staked msUSD (SMSUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози SMSUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SMSUSD през 2027 г.? Staked msUSD (SMSUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SMSUSD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SMSUSDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Staked msUSD (SMSUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SMSUSDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Staked msUSD (SMSUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SMSUSD през 2030 г.? Цената на 1 Staked msUSD (SMSUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози SMSUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SMSUSD през 2040 г.? Staked msUSD (SMSUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SMSUSD до 2040 г. Регистрирайте се сега