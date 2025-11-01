Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Sploots by Virtuals за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SPLOOT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Sploots by Virtuals % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Sploots by Virtuals Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Sploots by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000533. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Sploots by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000559. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SPLOOT е $ 0.000587 с темп на растеж 10.25%. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SPLOOT е $ 0.000617 с темп на растеж 15.76%. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SPLOOT за 2029 г. е $ 0.000648 заедно с темп на растеж 21.55%. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SPLOOT за 2030 г. е $ 0.000680 заедно с темп на растеж 27.63%. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Sploots by Virtuals може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001108. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Sploots by Virtuals може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001805. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000533 0.00%

2026 $ 0.000559 5.00%

2027 $ 0.000587 10.25%

2028 $ 0.000617 15.76%

2029 $ 0.000648 21.55%

2030 $ 0.000680 27.63%

2031 $ 0.000714 34.01%

2032 $ 0.000750 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000787 47.75%

2034 $ 0.000827 55.13%

2035 $ 0.000868 62.89%

2036 $ 0.000912 71.03%

2037 $ 0.000957 79.59%

2038 $ 0.001005 88.56%

2039 $ 0.001055 97.99%

2040 $ 0.001108 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Sploots by Virtuals за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000533 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000533 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000533 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000535 0.41% Прогноза за цената на Sploots by Virtuals (SPLOOT) за деня Прогнозната цена за SPLOOT на November 1, 2025(Днес) е $0.000533 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Sploots by Virtuals (SPLOOT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SPLOOT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000533 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SPLOOT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000533 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SPLOOT е $0.000535 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Sploots by Virtuals Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 528.65K$ 528.65K $ 528.65K Циркулиращо предлагане 997.25M 997.25M 997.25M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SPLOOT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SPLOOT има предлагане в обръщение от 997.25M и обща пазарна капитализация от $ 528.65K. Преглед на цената на SPLOOT на живо

Историческа цена на Sploots by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Sploots by Virtuals, текущата цена на Sploots by Virtuals е 0.000533USD. Циркулиращото предлагане на Sploots by Virtuals(SPLOOT) е 997.25M SPLOOT , което дава пазарна капитализация от $528,646 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 35.68% $ 0.000140 $ 0.000530 $ 0.000391

7 дни 12.50% $ 0.000066 $ 0.001283 $ 0.000357

30 дни -57.43% $ -0.000306 $ 0.001283 $ 0.000357 24-часово представяне През последните 24 часа за Sploots by Virtuals имаше движение в цената от $0.000140 , което представлява 35.68% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Sploots by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.001283 и съответно при най-ниска стойност от $0.000357 . Имаше промяна в цената от 12.50% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SPLOOT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Sploots by Virtuals бе предмет на промяна от -57.43% , което отразява приблизително $-0.000306 към стойността. Това указва, че за SPLOOT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Sploots by Virtuals (SPLOOT)? Модулът за прогноза за цената на Sploots by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SPLOOT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Sploots by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SPLOOT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Sploots by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SPLOOT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SPLOOT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Sploots by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на SPLOOT?

Прогнозните цени на SPLOOT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

