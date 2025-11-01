Soul Graph (GRPH) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Soul Graph за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне GRPH през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Soul Graph % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Soul Graph Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Soul Graph може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002729. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Soul Graph може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002866. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GRPH е $ 0.003009 с темп на растеж 10.25%. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GRPH е $ 0.003160 с темп на растеж 15.76%. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GRPH за 2029 г. е $ 0.003318 заедно с темп на растеж 21.55%. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GRPH за 2030 г. е $ 0.003483 заедно с темп на растеж 27.63%. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Soul Graph може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005674. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Soul Graph може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009243. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002729 0.00%

2026 $ 0.002866 5.00%

2027 $ 0.003009 10.25%

2028 $ 0.003160 15.76%

2029 $ 0.003318 21.55%

2030 $ 0.003483 27.63%

2031 $ 0.003658 34.01%

2032 $ 0.003841 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.004033 47.75%

2034 $ 0.004234 55.13%

2035 $ 0.004446 62.89%

2036 $ 0.004668 71.03%

2037 $ 0.004902 79.59%

2038 $ 0.005147 88.56%

2039 $ 0.005404 97.99%

2040 $ 0.005674 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Soul Graph за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.002729 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.002730 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.002732 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.002740 0.41% Прогноза за цената на Soul Graph (GRPH) за деня Прогнозната цена за GRPH на November 1, 2025(Днес) е $0.002729 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Soul Graph (GRPH) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за GRPH, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002730 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за GRPH, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002732 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Soul Graph (GRPH) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за GRPH е $0.002740 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Soul Graph Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Циркулиращо предлагане 999.89M 999.89M 999.89M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на GRPH е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това GRPH има предлагане в обръщение от 999.89M и обща пазарна капитализация от $ 2.74M. Преглед на цената на GRPH на живо

Историческа цена на Soul Graph Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Soul Graph, текущата цена на Soul Graph е 0.002729USD. Циркулиращото предлагане на Soul Graph(GRPH) е 999.89M GRPH , което дава пазарна капитализация от $2,735,949 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 61.61% $ 0.001040 $ 0.002890 $ 0.001689

7 дни 147.96% $ 0.004038 $ 0.002883 $ 0.001056

30 дни 85.83% $ 0.002342 $ 0.002883 $ 0.001056 24-часово представяне През последните 24 часа за Soul Graph имаше движение в цената от $0.001040 , което представлява 61.61% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Soul Graph се търгуваше при най-висока стойност от $0.002883 и съответно при най-ниска стойност от $0.001056 . Имаше промяна в цената от 147.96% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GRPH за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Soul Graph бе предмет на промяна от 85.83% , което отразява приблизително $0.002342 към стойността. Това указва, че за GRPH в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Soul Graph (GRPH)? Модулът за прогноза за цената на Soul Graph е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GRPH на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Soul Graph през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GRPH и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Soul Graph. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GRPH. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GRPH, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Soul Graph.

Защо е важна прогнозата за цената на GRPH?

Прогнозните цени на GRPH са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в GRPH сега? Според вашите прогнози, GRPH ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на GRPH през следващия месец? Според Soul Graph (GRPH) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната GRPH цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 GRPH през 2026 г.? Цената на 1 Soul Graph (GRPH) днес е -- . Според горния модул за прогнози GRPH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на GRPH през 2027 г.? Soul Graph (GRPH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GRPH до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на GRPHпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Soul Graph (GRPH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на GRPHпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Soul Graph (GRPH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 GRPH през 2030 г.? Цената на 1 Soul Graph (GRPH) днес е -- . Според горния модул за прогнози GRPH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на GRPH през 2040 г.? Soul Graph (GRPH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GRPH до 2040 г.