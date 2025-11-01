Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Skull of Pepe Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SKOP през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на SKOP

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Skull of Pepe Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Skull of Pepe Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Skull of Pepe Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005699. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Skull of Pepe Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005984. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SKOP е $ 0.006284 с темп на растеж 10.25%. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SKOP е $ 0.006598 с темп на растеж 15.76%. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SKOP за 2029 г. е $ 0.006928 заедно с темп на растеж 21.55%. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SKOP за 2030 г. е $ 0.007274 заедно с темп на растеж 27.63%. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Skull of Pepe Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.011849. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Skull of Pepe Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.019301. Година Цена Растеж 2025 $ 0.005699 0.00%

2026 $ 0.005984 5.00%

2027 $ 0.006284 10.25%

2028 $ 0.006598 15.76%

2029 $ 0.006928 21.55%

2030 $ 0.007274 27.63%

2031 $ 0.007638 34.01%

2032 $ 0.008020 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.008421 47.75%

2034 $ 0.008842 55.13%

2035 $ 0.009284 62.89%

2036 $ 0.009748 71.03%

2037 $ 0.010236 79.59%

2038 $ 0.010747 88.56%

2039 $ 0.011285 97.99%

2040 $ 0.011849 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Skull of Pepe Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.005699 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.005700 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.005705 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.005723 0.41% Прогноза за цената на Skull of Pepe Token (SKOP) за деня Прогнозната цена за SKOP на November 1, 2025(Днес) е $0.005699 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Skull of Pepe Token (SKOP) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SKOP, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.005700 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SKOP, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.005705 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Skull of Pepe Token (SKOP) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SKOP е $0.005723 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Skull of Pepe Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 854.81K$ 854.81K $ 854.81K Циркулиращо предлагане 150.00M 150.00M 150.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SKOP е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SKOP има предлагане в обръщение от 150.00M и обща пазарна капитализация от $ 854.81K. Преглед на цената на SKOP на живо

Историческа цена на Skull of Pepe Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Skull of Pepe Token, текущата цена на Skull of Pepe Token е 0.005699USD. Циркулиращото предлагане на Skull of Pepe Token(SKOP) е 150.00M SKOP , което дава пазарна капитализация от $854,812 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.40% $ 0 $ 0.005705 $ 0.005670

7 дни -8.50% $ -0.000485 $ 0.009758 $ 0.005658

30 дни -41.67% $ -0.002375 $ 0.009758 $ 0.005658 24-часово представяне През последните 24 часа за Skull of Pepe Token имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.40% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Skull of Pepe Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.009758 и съответно при най-ниска стойност от $0.005658 . Имаше промяна в цената от -8.50% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SKOP за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Skull of Pepe Token бе предмет на промяна от -41.67% , което отразява приблизително $-0.002375 към стойността. Това указва, че за SKOP в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Skull of Pepe Token (SKOP)? Модулът за прогноза за цената на Skull of Pepe Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SKOP на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Skull of Pepe Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SKOP и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Skull of Pepe Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SKOP. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SKOP, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Skull of Pepe Token.

Защо е важна прогнозата за цената на SKOP?

Прогнозните цени на SKOP са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SKOP сега? Според вашите прогнози, SKOP ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SKOP през следващия месец? Според Skull of Pepe Token (SKOP) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SKOP цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SKOP през 2026 г.? Цената на 1 Skull of Pepe Token (SKOP) днес е -- . Според горния модул за прогнози SKOP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SKOP през 2027 г.? Skull of Pepe Token (SKOP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SKOP до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SKOPпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Skull of Pepe Token (SKOP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SKOPпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Skull of Pepe Token (SKOP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SKOP през 2030 г.? Цената на 1 Skull of Pepe Token (SKOP) днес е -- . Според горния модул за прогнози SKOP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SKOP през 2040 г.? Skull of Pepe Token (SKOP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SKOP до 2040 г. Регистрирайте се сега