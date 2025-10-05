Skillful AI (SKAI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Skillful AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SKAI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Skillful AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Skillful AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Skillful AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001816. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Skillful AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001907. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SKAI е $ 0.002003 с темп на растеж 10.25%. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SKAI е $ 0.002103 с темп на растеж 15.76%. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SKAI за 2029 г. е $ 0.002208 заедно с темп на растеж 21.55%. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SKAI за 2030 г. е $ 0.002318 заедно с темп на растеж 27.63%. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Skillful AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.003777. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Skillful AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.006152. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001816 0.00%

2026 $ 0.001907 5.00%

2027 $ 0.002003 10.25%

2028 $ 0.002103 15.76%

2029 $ 0.002208 21.55%

2030 $ 0.002318 27.63%

2031 $ 0.002434 34.01%

2032 $ 0.002556 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.002684 47.75%

2034 $ 0.002818 55.13%

2035 $ 0.002959 62.89%

2036 $ 0.003107 71.03%

2037 $ 0.003262 79.59%

2038 $ 0.003425 88.56%

2039 $ 0.003597 97.99%

2040 $ 0.003777 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Skillful AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 5, 2025(Днес) $ 0.001816 0.00%

October 6, 2025(Утре) $ 0.001817 0.01%

October 12, 2025(Тази седмица) $ 0.001818 0.10%

November 4, 2025(30 дни) $ 0.001824 0.41% Прогноза за цената на Skillful AI (SKAI) за деня Прогнозната цена за SKAI на October 5, 2025(Днес) е $0.001816 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Skillful AI (SKAI) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за SKAI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001817 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SKAI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001818 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Skillful AI (SKAI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SKAI е $0.001824 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Skillful AI Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 205.87K$ 205.87K $ 205.87K Циркулиращо предлагане 113.37M 113.37M 113.37M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SKAI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SKAI има предлагане в обръщение от 113.37M и обща пазарна капитализация от $ 205.87K. Преглед на цената на SKAI на живо

Историческа цена на Skillful AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Skillful AI, текущата цена на Skillful AI е 0.001816USD. Циркулиращото предлагане на Skillful AI(SKAI) е 113.37M SKAI , което дава пазарна капитализация от $205,868 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.49% $ 0 $ 0.001826 $ 0.001797

7 дни -6.50% $ -0.000118 $ 0.001967 $ 0.001797

30 дни -4.67% $ -0.000084 $ 0.001967 $ 0.001797 24-часово представяне През последните 24 часа за Skillful AI имаше движение в цената от $0 , което представлява -0.49% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Skillful AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.001967 и съответно при най-ниска стойност от $0.001797 . Имаше промяна в цената от -6.50% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SKAI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Skillful AI бе предмет на промяна от -4.67% , което отразява приблизително $-0.000084 към стойността. Това указва, че за SKAI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Skillful AI (SKAI)? Модулът за прогноза за цената на Skillful AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SKAI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Skillful AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SKAI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Skillful AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SKAI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SKAI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Skillful AI.

Защо е важна прогнозата за цената на SKAI?

Прогнозните цени на SKAI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

